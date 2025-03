Chi è Matteo Cocchi, da Molinella alla Champions League

Molinella (Bologna), 12 marzo 2025 – Da Molinella agli ottavi di Champions League. Matteo Cocchi ha fatto tanta strada in poco tempo: appena diciottenne ha già passeggiato sul palcoscenico dei grandi del calcio, esordendo nella massima competizione europea con la maglia dell’Inter.

Il terzino classe 2007, che già in molti paragonano a Dimarco, è stato aggregato da Simone Inzaghi alla prima squadra in un momento in cui l’infermeria della squadra è piena e il giovanissimo bolognese ha risposto presente.

Lui che con la Primavera dell’Inter sta vivendo una stagione da assoluto protagonista, con 4 gol e 4 assist e che è stato capace di attrarre subito le attenzioni di Inzaghi che l’aveva fatto andare in panchina contro la Lazio. "Stasera (ieri per chi legge, ndr) è stata un’emozione indescrivibile, ogni bambino sogna questo momento e stasera sono contentissimo di aver esaudito questo desiderio - ha raccontato Cocchi al termine della partita con il Feyenoord che l’ha visto subentrare ad Acerbi all’84’ - I punti di riferimento? Dimarco penso che sia il migliore al mondo in questo momento, prendo ispirazione da lui e cerco di rubargli sempre qualcosa”.

Nato a Imola nel 2007, Cocchi è un figlio d’arte: sia il nonno che il padre sono stati giocatori di calcio: il primo è stato un veterano del Molinella mentre papà Edgardo è stato campione d’Italia con gli Allievi del Bologna nel 1988-89. Anche Matteo ha militato nelle giovanili rossoblù dove si è trasferito nel 2019 proprio dall’US Reno Molinella e in quell’anno ha vinto lo scudetto Under 13.

Nel 2021 il trasferimento all’Inter, con il debutto tra gli Allievi e poi l’arrivo stagione dopo stagione in Primavera. Nell’anno in cui anche il Bologna ha fatto il suo ritorno tra le stelle, il giovanissimo Matteo Cocchi ha vissuto la sua prima notte di gloria.