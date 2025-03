Chi è rossoblù ragiona con il cuore

Tutti i tifosi sono uguali, ma quelli di Bologna hanno qualcosa in più. Quando si innamorano calcisticamente di qualcuno ci mettono cuore e anima. Lo accolgono in famiglia. Basta osservare ciò che succede oggi con la squadra del mister Vincenzo Italiano che viaggia a gonfie vele verso un possibile replay alla Champions League. Tutta la città è percorsa da un brivido di entusiasmo, i negozi partecipano all’iniziativa delle vetrine vestite di rossoblù lanciata dal Carlino, applaudono anche quelli che fino a ieri non distinguevano un pallone da calcio da una pallina da golf. E’ tutto molto bello direbbe il mitico Bruno Pizzul, da poco scomparso. Quando Sinisa Mihajlovic si ammalò i tifosi con tanto di sacerdote in testa insieme alla moglie del mister si recarono in processione a San Luca. Un nome come Giacomo Bulgarelli è cucito nel cuore di vecchi e nuovi tifosi, Indimenticabile, più un’icona cittadina che una luce in mezzo al campo. E’ in virtù di questi sentimenti forti e controversi che oggi mezza città sorride per l’esonero di Thiago Motta dalla Juve. Il calcio, si sa, è fatto soprattutto di mercenari, vale la legge del dollaro, ma Thiago il bello è per tutti è un traditore che ha seguito le sirene bianconere dopo aver giurato fedeltà rossoblù. La viabilità a Bologna è un tunnel buio, il Bologna calcio illumina la città.

