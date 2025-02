Chi era Alberto Chersoni, morto a 19 anni in ospedale, dopo la caduta in scooter

San Lazzaro, 20 febbraio 2025 – Un’altra giovane vita che si è spezzata sulle strade della provincia. È morto all’ospedale Maggiore, nella tarda serata di martedì, Alberto Chersoni. Il 19enne, residente alla Ponticella, frazione di San Lazzaro, aveva avuto un incidente nel pomeriggio in via Larga a Castel Guelfo. Il ragazzo, che era in sella al suo Kymco 125, stava andando a casa dei nonni, come faceva spesso, per una visita.

Qualcosa, però, deve essere andato storto, anche se non è chiaro cosa sia successo: sulla provinciale 31, via che collega l’abitato di Castel Guelfo all’outlet, Alberto ha perso il controllo del motorino, è uscito di strada, ha sbattuto contro un piccolo parapetto in cemento ed è finito nel fosso. A notarlo due ciclisti che stavano transitando e che hanno chiamato i soccorsi. Chersoni è stato elitrasportato all’ospedale Maggiore dove, poco prima della mezzanotte, si è spento per le gravi ferite riportate nello schianto. A fare i rilievi la polizia locale del Circondario imolese: al momento è escluso il coinvolgimento di altri mezzi. Sotto la lente lo scooter di Chersoni, che potrebbe aver avuto un’avaria improvvisa durante la marcia, ma anche la strada: tanti utenti dei social, appresa la notizia, l’hanno infatti definita pericolosa, perché stretta e spiovente, oltre che insidiosa, perché piena di buche e dissesti. Alberto, ricordato come un ragazzo volenteroso, dal cuore puro, aveva appena iniziato la sua vita da adulto: finito il liceo, con svariate esperienze di studio all’estero, nell’ottobre scorso aveva iniziato a frequentare la facoltà di Odontoiatria, seguendo una vocazione di famiglia.

Il fratello maggiore, infatti, frequenta il terzo anno nell’istituto Unibo di via San Vitale e il padre, Stefano, è docente al quarto anno. Legatissimo alla famiglia, amava, come il fratello maggiore, il mare e la barca a vela. Un lutto, il secondo nell’arco di pochi giorni, dopo la morte di Brayan Mini Wilxander sulla via Emilia, che ha colpito la comunità di San Lazzaro. Queste le parole della sindaca Marilena Pillati: “Voglio esprimere tutto il mio cordoglio per la morte di Alberto Chersoni, un ragazzo di soli 19 anni. La sua giovane vita spezzata è un grande dolore per tutta la comunità di San Lazzaro. In questo momento così drammatico ci vogliamo stringere alla sua famiglia e a tutte quelle persone che lo conoscevano e gli volevano bene”. Unanime il cordoglio anche espresso dai cittadini residenti alla Ponticella tramite il gruppo Facebook del quartiere: “È con grande dolore che ci raggiunge la notizia della scomparsa di Alberto, giovane ponticellese di 19 anni. Vogliamo esprimere il nostro più sincero cordoglio alla famiglia e a tutti i suoi cari”.