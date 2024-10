Chi era Federico Asta, il pasticciere dal cuore d’oro morto nell’incidente

Bologna, 22 ottobre 2024 – Bologna piange Federico Asta, il pasticciere dei “vip”, ma soprattutto un amico, per tanti, che nelle scorse ore hanno ricevuto la notizia più tragica, quella della sua morte, a soli 34 anni, avvenuta ieri sera in sella alla sua moto in un incidente stradale in via Salvemini.

Avrebbe voluto donare i suoi bomboloni ai volontari della città, messa in ginocchio dall’alluvione, come raccontato dalla presidente del quartiere Borgo Panigale-Reno, Elena Gaggioli - "Mi avevi detto: ‘Voglio regalare un po' di bomboloni e pizzette ai volontari che sono venuti qui a Bologna, come facciamo?”. Poi, lo schianto, terribile, che questa volta non gli ha lasciato scampo. Lui, che 11 anni fa (nell’agosto del 2013), era riuscito a sopravvivere ad un altro tremendo incidente stradale, finendo fuori strada sull’A14, salvato dal tempestivo intervento dei medici e vigili del fuoco.

Una consegna definita speciale da Federico Asta, quella al cantautore Cesare Cremonini (da Facebook)

“Ciao fratello mio! Nonostante tra noi le cose non siano andate nel verso giusto, piango la tua scomparsa perché per me resterai per sempre quel bambino curioso che mi teneva sveglio fino a tardi con millemila domande, quel compagno di calcio con cui ho condiviso tutta la nostra adolescenza al campo della Birra, quel ragazzino furbetto che ne combinava una al giorno e poi toccava a me risolvere tutto. Qui avevamo appena iniziato la nostra avventura nel mondo dei grandi, tengo questa foto nel mio cuore perché nonostante tutto noi siamo e saremo per sempre i Fratelli Asta! Buon viaggio, salutami papà”.

Questo il toccante messaggio del fratello, titolare del Bar Pasticceria dei Castelli, ma sono tantissimi i messaggi di cordoglio e di incredulità che già dalle prime ore della mattina rimbalzano sui social dentro e fuori delle mura della città. Innumerevoli i clienti ‘special’ passati dalla sua storica pasticceria di via Battindarno, dove l'attività di famiglia mosse i primi passi cinquant'anni fa: tutti lì per le sue torte e i dolci realizzati ad hoc per feste, manifestazioni, concerti ed eventi di rilevanza nazionale.

Da Papa Francesco a Martin Scorsese, dai giocatori del Bologna, al compianto Sinisa Mihajlovic, fino a quelli della Nazionale, e poi ancora Cesare Cremonini, Max Pezzali, i Maneskin, J Balvin, Alessandra Amoroso, Zero Calcare, Antonello Venditti, Elettra Lamborghini, fino ad arrivare a Monica Bellucci, Nek, Renga, Checco Zalone, Massimo Boldi e Luciana Littizzetto.

Federico Asta con Jake la Furia, aveva consegnato una torta anche al rtapper giudice di X Factor (da Facebook)

Amato da tutti, in un mondo che lui amava profondamente, come mostrava sempre sui propri social, che trasudavano di amore e passione per un lavoro che era la vita per Federico.

Piangono gli amici, i conoscenti, e tutti quelli che l’hanno vissuto sui campi da calcio della città e della provincia: Borgo Panigale, Casteldebole Panigal, Ozzanese e Mezzolara le sue squadre da calciatore nel mondo dei dilettanti, la sua altra grande passione.