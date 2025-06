Chi erano le vittime del duplice omicidio di Bologna: Luca Gombi e Luca Monaldi

Bologna, 2 giugno 2025 – Luca Gombi e Luca Monaldi erano una coppia, unita civilmente. Il primo, bolognese di 50 anni, il secondo aretino di 54. Sono le vittime del duplice omicidio scoperto oggi, 2 giugno, a Bologna (foto). I due sono stati trovati in un lago di sangue nel loro appartamento di piazza dell’Unità, in Bolognina (video). Il coinquilino fermato all’aeroporto di Barcellona.

Le vittime del duplice omicidio di Bologna: a sinistra Luca Monaldi, aretino di 54 anni, a destra Luca Gombi, bolognese di 50 anni

Chi era Luca Gombi

Luca Gombi era nato a Bologna. Ha sempre vissuto nell'appartamento dove è stato ucciso: quella infatti era la casa prima dei nonni, poi dei suoi genitori. E da qualche anni ci viveva insieme con il compagno Luca Monaldi. Per un periodo aveva lavorato come Oss, però dalle prime indagini, sembra che attualmente non avesse un impiego, avendo ereditato diverse proprietà. Nel 2023 si era unito civilmente con Luca Monaldi, anche lui ucciso con ferocia inaudita. Gombi da ragazzo partecipava molto attivamente alla vita della parrocchia, faceva parte anche del coro. I suoi genitori sono morti da alcuni anni.

Chi era Luca Monaldi

Era originario di Terontola, frazione del comune di Cortona (Arezzo), Luca Monaldi. A Bologna si era trasferito da alcuni anni e qui viveva con il compagno Luca Gombi. Nel borgo toscano, noto snodo ferroviario al confine con l'Umbria, Monaldi era molto conosciuto: per anni aveva lavorato nel negozio di calzature di famiglia in viale Michelangelo e come ambulante nei mercati della Valdichiana e del Trasimeno. Dopo il diploma all'istituto agrario Angiolo Vegni aveva affiancato i genitori nell'attività fino alla chiusura, seguita alla scomparsa della madre e poi del padre. A Terontola la notizia è arrivata in tarda mattinata, suscitando dolore soprattutto nella società sportiva che lo conosceva bene. Della famiglia resta un fratello maggiore, residente in Puglia, oltre a zii e cugini.