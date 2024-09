"Chi gira in auto è già disperato"

"I problemi ci sono ancor prima di iniziare: il traffico si è già moltiplicato". Parla Bruno Benassi del Kik Bar, enoteca e whiskeria in via San Donato: "Chi gira in macchina è disperato. Ormai la fila è ogni giorno più lunga ed è difficilissimo trovare parcheggio. Tra un cantiere e l’altro, la macchia si allarga e il problema rischia di diventare immenso. Mi auguro saremo tutti felici con il tram, tuttavia sono sempre più dubbioso. Avendo io una clientela anche extra cittadina grazie al mio whisky, rischio di perderla perché non sanno come arrivare in questa zona, soprattutto il pomeriggio, quando il traffico è a tratti insostenibile nella mia via".

Testi a cura di Giovanni Di Caprio