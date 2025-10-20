"Chi ha subito danni non può dimenticare"

L’alluvione della notte del 19 ottobre 2024 ha attraversato completamente la chiesa di San Paolo di Ravone. "Ingenti danni, cantine allagate e seminterrati distrutti", ricorda così quella notte don Alessandro Astratti. Cos’è cambiato rispetto a 365 giorni fa? "Da quella notte, ogni volta che c’è una bomba d’acqua noi tremiamo", racconta don Astratti. Sono stati momenti che hanno segnato "tutta la comunità parrocchiale". Per questo, secondo il parroco è giusto non "disperdere la memoria di quell’evento". Per mesi le attività parrocchiali sono state sospese, "la nostra iniziativa per l’anniversario dell’alluvione ha avuto come obiettivo proprio quello di ribadire a tutti quello che è successo e che potrebbe riaccadere", commenta. All’interno della parrocchia è appeso un quadro che ricorda proprio quei momenti in cui la comunità si è riunita per aiutare le aree alluvionate. Ci sono tutti: giovani, adulti, anziani e istituzioni. Proprio a quest’ultime è dedicato l’ultimo pensiero del parroco della chiesa di San Paolo di Ravone: "Ci sono opere urgenti da fare, parallele al Ravone, affinché questa zona non sia più interessata da un’esondazione. Le istituzioni non se lo dimentichino: chi ha avuto danni non ha dimenticato quella sera – spiega –. Anche visivamente, è giusto sensibilizzare rispetto a quanto di tragico è accaduto. Un fatto come questo era già successo nel 2023 in via Saffi, poi è toccato a noi lo scorso anno, ora potrebbe riaccadere. Dobbiamo fare qualsiasi cosa affinché non si ripeta una notte simile".

g. d. c.