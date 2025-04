Chi pensa al fascismo è fuori strada

Due temi diversi tra loro. Le aggressioni ad esponenti delle forze dell’ordine sono spesso e in maggioranza messe in atto da stranieri sbandati e irregolari, perché purtroppo la percentuale di questi ultimi è molto alta. Ovvio che chi è disperato e senza permesso di soggiorno è facile che finisca nel buco nero della criminalità come manovalanza oppure si arrangi come può non avendo altra fonte di sostentamento. È un dato statistico. Gli immigrati regolari, e sono tanti, che lavorano non hanno nulla da temere e non sono certo accostati a chi vive fuori dai confini della legge.

Molti cittadini si sono lamentati delle recenti occupazioni in almeno tre istituti scolastici che, alla fine della protesta, sono risultati devastati. Porte spaccate, vetri rotti, suppellettili danneggiate, estintori divelti e usati per riempire le aule di schiuma. Non bisogna forse indignarsi per episodi come questi? Gli imbecilli violenti che si sono resi protagonisti di simili imprese da vigliacchi e in modo anonimo vanno puniti con tutti i mezzi necessari e costretti a risarcire i danni. Il fascismo con chi prende le distanze da queste situazioni non c’entra nulla. Fine delle trasmissioni.

mail: beppe.boni@ilrestodelcarlino.it