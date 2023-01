"Chiamatemi Lady Margaret"

Margherita Fumero ha 75 anni, ma uno spirito molto più giovane. Lo dice lei stessa: "Si inizia a invecchiare quando si smette di ridere". E Fumero è una maga in questo, lo fa magistralmente da quando Erminio Macario la scoprì. Sarà al Dehon, da stasera a domenica, con Sherlock Holmes e il mistero di Lady Margaret, scritto da Cristian Messina (anche regista) e Valerio Di Piramo. Nei panni dell’investigatore c’è Mauro Villata e in quelli di Watson Mario Bois.

La chiamiamo Margherita o Lady Margaret?

"Lady Margaret. È un personaggio che amo, mi diverte moltissimo. Fa l’attrice, pensa di affascinare tutti, è un po’ presuntuosa. Dice cattiverie, ma in modo spassoso".

Un giallo tutto da ridere…

"Sì. È un giallo-comico, ma ci sarà anche il mistero: il furto di una collana, un omicidio… È pieno di colpi di scena, perché quando uno crede di aver scoperto il colpevole, non è così. Ho sempre detto che questo è uno spettacolo magico perché abbiamo fatto, in ogni teatro, il tutto esaurito. E, in un momento come questo, non è facile".

La magia sta nel rapporto con il pubblico?

"Certamente, me lo ha insegnato Macario. Prima di entrare in scena mi diceva: Pensa di dire agli spettatori ‘Io vi amo’. Il pubblico lo sente e ricambia’".

Quali altri personaggi ha amato nella sua carriera? "Il primo che ho fatto con Macario, Pautasso Antonio, esperto di matrimonio. Dovevo dire tre battute, ma due giorni prima di andare in scena mi hanno dato la parte importante della protagonista, la ‘perpetua-governante’. Poi Debora, in Cane e gatto, al fianco di Bud Spencer. Margherita, la moglie di Enrico Beruschi a Drive In e Wanda di Camera Café".

C’è qualcosa che la lega a Bologna?

"Amo molto la città, fa parte della mia vita, perché da ragazza andavo in montagna vicino a Porretta. Ci sono tutti i miei amici d’infanzia".

Amalia Apicella