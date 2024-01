Chiamati per una lite tra fidanzati sbuca la marijuana: arrestato 22enne a Bologna

Bologna, 14 gennaio 2024 - La polizia corre per soccorrere una donna al centro di una violenta lite con il compagno e scopre in casa anche della droga. Il fatto è accaduto sabato mattina, all'interno di un appartamento in via Galliera. Alla Questura arriva una richiesta di aiuto da parte di una donna: sta litigando con il compagno ma il diverbio è molto violento, lei ha paura e chiede aiuto agli agenti che partono immediatamente in soccorso della donna.

Arrivati nell'abitazione, fortunatamente, la donna, 26 anni, non aveva subito lesioni fisiche, ma era molto spaventata. I poliziotti hanno capito che qualcosa in quella casa non tornava e hanno effettuato una perquisizione trovando 85 grammi di marijuana, pronta per essere spacciata. L'uomo, 22 anni, originario del Gambia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Questa mattina il processo per direttissima.