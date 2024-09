Chiapporato rivive per due giorni. Incontri e arte nel paese fantasma

A Chiapporato si fa festa. Domani e domenica il borgo di Camugnano, disabitato dal 2014, tornerà a risuonare di voci umane. Nel weekend si svolgerà infatti ’A Chiappo Fest’, organizzata dall’associazione Glocal Community per far conoscere al pubblico il proprio sforzo di ridare vita al paese. Installazioni, concerti, spettacoli e pranzi in canonica si susseguiranno nei due giorni della manifestazione. Oltre all’intrattenimento, ci sarà spazio per la divulgazione del progetto: alle 14.30 del 31 agosto i protagonisti della futura rinascita illustreranno ai presenti le loro prime azioni. Inizialmente ci si dedicherà alla canonica che dovrebbe diventare un centro di formazione e accoglienza per artisti ed escursionisti.

L’utilizzo dei locali adiacenti alla chiesa di San Giovanni Battista è regolato da un accordo tra l’associazione e la curia bolognese, proprietaria degli immobili, i cui dettagli sono in corso di definizione. "Per il lancio – rivela Joy Betti, presidente di Glocal community – abbiamo invitato Matteo Lepore, sindaco metropolitano, gli amministratori del territorio, a partire da Marco Masinara, primo cittadino di Camugnano e alcuni assessori regionali. Speriamo che persone e istituzioni partecipino numerose. Al momento registriamo la simpatia e la solidarietà di molti che ci hanno donato mobili e materiali da utilizzare". Per partecipare è gradita la comunicazione al numero 3534145301. Al di là dell’ottimismo degli attivisti di Glocal Community, la strada che porta al successo dell’iniziativa è fitta di ostacoli, come confermano i ripetuti atti di vandalismo perpetrati negli anni ai danni della stessa canonica.

Un’altra nota dolente è rappresentata dal finanziamento dei lavori che, per ora, grava interamente sulle tasche dei partecipanti. Non nega le difficoltà Marco Masinara, sindaco di Camugnano: "All’ amministrazione fa molto piacere la passione di Joy Betti: si è accesa una luce su Chiapporato però siamo solo all’inizio del possibile rilancio. Le cause che hanno determinato l’abbandono del paese sono ancora lì. La stessa strada di accesso è chiusa alle auto da una sbarra per ragioni di sicurezza. Saremo vicini all’associazione ma senza nasconderci dietro un dito: purtroppo Chiapporato non rientra fra le priorità dei cittadini del comune, almeno per ora. È un luogo a cui sono affezionati in molti, ma la cui frequentazione si esaurisce nell’arco di una giornata di svago. In ogni caso – conclude Masinara – faremo tutto ciò che possiamo per supportare le iniziative del gruppo, a partire dagli eventi della prossima settimana".

Fabio Marchioni