Chiara Balistreri e la mamma minacciate di morte sui social

Bologna, 4 giugno 2025 – Minacce terribili, anche di morte, a Chiara Balistreri e alla mamma tramite social: scatterà la denuncia. La 22enne bolognese, che ha subito violenze dall’ex fidanzato, e che ora è tra i concorrenti dell’edizione 2025 dell’Isola dei Famosi, è finita nel mirino degli hater. Centinaia i messaggi d’odio. Non solo. Chiara è stata attaccata nel reality tv da un’altra concorrente, Jasmin Salvati, che l’ha accusata di essere lì per guadagnare visibilità. Ma la storia della ’visibilità’ di Chiara inizia nel novembre scorso, quando lei pubblica un filmato su TikTok: “Registro questo video da viva, prima che diventi l’ennesimo caso di femminicidio”. Il fidanzato, arrestato dopo due anni e mezzo di latitanza, era appena evaso dai domiciliari. Quel video è diventato subito virale e lei un esempio di coraggio per tante donne che subiscono violenza. Proprio la settimana scorsa, l’ex di Chiara è stato condannato a 6 anni e 3 mesi per lesioni e maltrattamenti. A giorni, inizierà il processo per stalking e di nuovo Balistreri si costituirà parte civile tramite l’avvocato Francesco Murru.

Intanto, però, la ragazza deve fare i conti con una nuova violenza, quella dei social. Tutto è partito dall’appello su Instagram realizzato da Chiara per Scarpetta Rossa, in cui invitava a donare il 5 per mille all’associazione che si occupa di aiutare le donne vittime di violenza. Le reazioni: “Ti taglio la gola e gioco a calcio con la tua testa”. “Dovresti buttarti dal balcone di casa”. “Ti uccido”. Non solo minacce: i post sono ‘conditi’ da insulti pesantissimi.

La madre di Chiara, Roberta Etzi, nel frattempo, ha pubblicato su Instagram la notizia della condanna dell’ex della figlia. Tutto bene, fino all’altra notte. Quando è iniziata la tempesta di messaggi. “Erano una marea, non finivano più”. Qualche esempio: “Spero che avrai un lutto familiare il prima possibile”. “Se ti becco in giro ti stupro”. “Auguro un tumore a te e alla tua famiglia”. “Sono rimasta sveglia, in uno stato di ansia totale – dice la mamma –. Quello che sta accadendo, lo vivo come una nuova violenza. Le minacce non vanno sottovalutate. Mai avere paura di denunciare, anche se poi il percorso è lungo e faticoso. Possiamo chiedere il supporto delle associazioni”. “Questi hater che minacciano e offendono Chiara e la famiglia forse non si rendono conto della gravità penale dei reati che commettono – così l’avvocato Murru –, quasi che insultare e minacciare su Internet sia meno grave che farlo di persona. Sappiano che chiederemo alla polizia postale di individuare questi profili, per poi chiedere la condanna penale e i danni economici in sede civile”.

Rispondendo alla concorrente de L’Isola dei Famosi, “dico che la solidarietà femminile deve esistere – le parole della mamma di Chiara –. Quelle accuse sono imbarazzanti. Attaccare una ragazza per le violenze subite è di una pochezza unica, anche alla luce dei continui femminicidi. Peraltro, mia figlia non è una tiktoker né un’influencer, non fa promozioni. I suoi post parlano solo di violenza sulle donne. Non ha mai strumentalizzato la sua storia”. Anche Scarpetta Rossa difende Chiara: “Ha messo la sua visibilità al servizio degli altri. Grazie alla sua mediaticità, ha permesso a molte donne di poter essere aiutate dall’associazione. Troviamo irrispettoso che si possa dire che una persona che subisce violenza usi la sua storia per semplice visibilità, che probabilmente è l’aspirazione massima di altri”.