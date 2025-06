Chiara Balistreri, via al processo per stalking dell’ex: “Ti trovo e ti ammazzo”

Bologna, 12 giugno 2025 – “Tornerò in Italia, non se ne accorgerà nessuno. E quando meno te lo aspetti mi troverai sotto casa tua”. Questo, e altri messaggi pieni di minacce e insulti, sono stati rivolti da Gabriel Costantin all’ex fidanzata Chiara Balistreri, la 23enne la cui storia di violenza è emersa nel novembre scorso, quando Chiara ha pubblicato un filmato su TikTok: “Registro questo video da viva, prima che diventi l’ennesimo caso di femminicidio”, denunciando le violenze subite dall’ex ragazzo.

E ieri è iniziato il processo per stalking a carico di Costantin, con rito abbreviato condizionato, davanti al giudice Sandro Pecorella, pm Stefano Dambruoso (in sostituzione del pm titolare Luca Venturi). Chiara si è costituita parte civile tramite l’avvocato Francesco Murru. Il 10 novembre ci sarà la discussione. Lui le ha inviato centinaia di messaggi e video privati – dove la definisce, tra le altre cose, una prostituta, con minacce di morte di ogni tipo –, oltre ad aver realizzato dei video su Tik Tok. In uno di questi, si dichiarava innocente: diceva di essere stato costretto a scappare perché ‘perseguitato’.

“Non pago di averla picchiata e mandata in ospedale – le parole di Murru – l’aveva anche perseguitata, causando in lei uno stato di prostrazione psicologica”. Di recente, l’ex di Chiara è stato condannato a 6 anni e 3 mesi per lesioni e maltrattamenti, si trova ora nel carcere di Ferrara.

Lei “è stata massacrata di botte in casa di lui, picchiata con un guinzaglio, le ha rotto il naso. E se non fossero intervenuti i genitori di lui, fermandolo, ora staremmo parlando di un femminicidio”. Chiara registrò quel video, che fu subito virale, quando l’ex fidanzato, arrestato dopo due anni e mezzo di latitanza tra Germania e Romania, era appena evaso dai domiciliari.

Lei divenne così un esempio di coraggio per tante donne che subiscono violenza e poi è rimasta sempre molto attiva in questo campo, per aiutare le donne che si trovano in difficoltà. Ora, è tra i concorrenti de ‘L’Isola dei famosi’. Minacce terribili, anche di morte, sono arrivate nel frattempo a Chiara e alla mamma tramite social. È subito scattata la denuncia. Le due donne sono finite nel mirino degli hater – centinaia i messaggi d’odio –, tutti dal tono violentissimo: “Ti taglio la gola e gioco a calcio con la tua testa”, “Se ti becco in giro ti stupro” e così via.

Tutto questo, “lo vivo come una nuova violenza – aveva dichiarato la mamma di Chiara, Roberta Etzi, al nostro giornale –. Le minacce non vanno sottovalutate. Mai avere paura di denunciare, anche se poi il percorso è lungo e faticoso. Si può chiedere il supporto di associazioni e avvocati”.