Bologna, 29 giugno 2021 - "Assolutamente no, assolutamente no". Non si dà pace Vincenzo Gualzetti, il papà di Chiara Gualzetti, la 15enne trovata morta ieri a Monteveglio, uccisa dall'amico 16enne che nella notte dopo la confessione, è stato fermato per omicidio premeditato.

In lacrime, comprensibilmente sconvolto, il papà di Chiara esce di casa e scambia qualche parola coi tanti cronisti assiepati davanti all'abitazione. "Voglio solo ringraziare tutti quelli che hanno collaborato". Poi si chiude nel silenzio.

Una fiaccolata per Chiara

Lo avevano già preannunciato i genitori di Chaira e ora è arrivata la conferma: domani sera, 30 giugno, si terrà una fiaccolata per ricordare Chiara Gualzetti, uccisa a 15 anni a Monteveglio. L'annuncio dell'iniziativa è stato diffuso diffuso sui social dal sindaco di Valsamoggia, Daniele Ruscigno.

La partenza è fissata alle 20.30 dalla piazza del Municipio di Monteveglio e poi si procederà lungo via Abbazia fino a San Teodoro. "Sarà un momento per ricordare Chiara ma anche l'occasione per abbracciare la famiglia e stringersi intorno a loro come comunità in un momento così doloroso", spiega Ruscigno su Facebook.

Il post dei genitori di Chiara

"Poche parole per esprimere tutta la nostra gratitudine alle forze dell'ordine, alla Protezione civile e a tutti quelli che hanno partecipato sia materialmente che moralmente. Grazie": hanno scritto sul profilo Facebook, Vincenzo e Giusi, genitori di Chiara.

I messaggi su Instagram e Facebook

"Infinita tristezza. Una preghiera per te e i tuoi cari", "anima innocente, che la terra ti sia lieve", "ora sei un meraviglioso angelo". Sono alcuni dei messaggi di cordoglio che nelle ultime ore stanno inondando il profilo Instagram di Chiara Gualzetti, 16 anni fra qualche settimana, che ieri è stata trovata morta a Monteveglio. Decine e decine i messaggi di condoglianze anche sul profilo Facebook dei genitori di Chiara, Vincenzo e Giusi, che nelle scorse ore hanno scritto un post per ringraziare forze dell'ordine, protezione civile e tutti coloro che si sono stretti a loro in questo momento drammatico.

Dopo l'allarme per la scomparsa di Chiara da casa, domenica, erano state organizzate battute di ricerca a cui avevano partecipato anche tantissimi volontari. Proprio uno di loro ieri ha trovato il cadavere della ragazza.