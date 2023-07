Chiara Gualzetti, il regalo per i 18 anni: inaugurata la sede dell’associazione L’Arco

Valsamoggia (Bologna), 312 luglio 2023 – “Ce l’abbiamo fatta! Giusy ci teneva moltissimo a questo progetto e che questa sede si aprisse per il compleanno di Chiara, che oggi avrebbe compiuto 18 anni". Con queste parole sabato pomeriggio Martina Puca ha salutato i tanti intervenuti all’inaugurazione della sede dell’associazione ‘L’arco di Chiara’, nata con il chiaro obiettivo di dare un senso ad un omicidio che un senso non l’ha mai avuto.

Parliamo della morte di Chiara Gualzetti, la quindicenne del paesino di Valsamoggia uccisa il 27 giugno di due anni fa, da un sedicenne ora in carcere dove ha iniziato a scontare la pena di 16 anni e quattro mesi di reclusione per il reato di omicidio pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi e dalla minore età della vittima.

E non è un caso che il taglio del nastro sia avvenuto sabato negli spazi di Casa Adelina, sul retro dell’ex sede municipale, di fronte a casa Gualzetti e che sia avvenuto il giorno nel quale Chiara avrebbe compiuto 18 anni, e a due anni esatti dalla presentazione ufficiale dell’associazione alla quale, nel parco San Teodoro, partecipò anche la mamma Giusi Fortunato, morta lo scorso 2 luglio.

A fare gli onori di casa Martina Puca, insegnante e amica di Chiara, oggi presidente de L’arco di Chiara. Poi il sindaco di Valsamoggia Daniele Ruscigno e il papà di Chiara, Vincenzo Gualzetti.

"E’ bello vedervi in tanti all’apertura di uno spazio che vuole essere un porto sicuro per i ragazzi di Valsamoggia che abbiano bisogno di qualsiasi tipo di aiuto, una parola di conforto, un aiuto compiti. Ci sarà uno sportello d’ascolto con una psicologa, e poi abbiamo avuto una collaborazione importante con i ragazzi di Radio Immaginaria, con cui abbiamo fatto un podcast col racconto di tutta la storia di Chiara. Proprio qui si aprirà l’antenna di Radio immaginaria di Monteveglio, e tanti ragazzi delle scuole, che hanno conosciuto l’esperienza, si sono già mostrati interessati a partecipare a questo progetto non previsto", ha detto Martina Puca prima di delineare a grandi linee i programmi di attività con aiuto compiti, supporti allo studio e attività varie come: corsi pomeridiani di arte in cui i ragazzi potranno esprimere la propria identità e attività in collaborazione con gli Amici del parco di San Teodoro. E poi continuare la collaborazione con le forze dell’ordine e con le scuole per sensibilizzare ragazzi e adulti su temi sempre più attuali come il bullismo e il cyberbullismo.