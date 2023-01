Bologna, la prof Saraceno: “Per invertire il calo demografico la chiave è la formazione, in primo luogo delle donne”

Chiara Saraceno

Bologna, 20 gennaio 2023 - “Per invertire il calo demografico bisogna puntare sulla formazione, in primo luogo delle donne”. Così Chiara Saraceno, docente di fama internazionale e Honory Fellow al College Carlo Alberto di Torino, è intervenuta ieri a Palazzo Malvezzi, in occasione del convegno organizzato dalla Conferenza delle Assemblee legislative e delle Province autonome in collaborazione con la Città Metropolitana di Bologna.

Secondo Saraceno, la regressione della sfera dei diritti sociali ha portato a un crollo della natalità e un impoverimento diffuso delle fasce più deboli: “Nel nostro paese, nonostante ci sia una legislazione paritaria da parecchi decenni, sono ancora presenti disparità di genere, disparità salariali e contrattuali. Purtroppo i numeri ci dimostrano che anche a parità di titolo di studio, laurea compresa, le donne sono svantaggiate: o non riescono a entrare nel mercato del lavoro o, quando vi entrano, sono pagate meno e trattate peggio”.

Nella sua lectio, la professoressa ha quindi legato i temi dell’estensione dei diritti a quello della demografia, dimostrando che realtà con forti reti di welfare e di prospettive sociali sono quelle che hanno meno problemi sul versante della natalità: “Si dice che le donne sono egoiste perché non fanno figli, ma in assenza di politiche che favoriscano la tutela dei loro diritti è normale che sia così. Le donne non lavorano e non dunque non fanno figli. Se l’Italia nei decenni passati avesse voluto promuovere una bassa demografia, avrebbe dovuto fare, per paradosso, esattamente le stesse politiche pubbliche che ha fatto”.

I temi affrontanti dalla professoressa sono stati abbracciati dalla presidente dell’ assemblea legislativa Emma Petitti: “Servono politiche pubbliche e interventi legislativi trasversali ma prima ancora, dobbiamo continuare a promuovere un cambiamento culturale che combatta gli stereotipi di genere, i retaggi patriarcali e i divari sociali e territoriali. In Emilia-Romagna abbiamo investito sulla rete del welfare e questo ha permesso di avere un tasso di occupazione femminile regionale più alto di quello nazionale”.

Presente anche Roberto Ciambetti, presidente del consiglio regionale del Veneto e coordinatore della Conferenza dei presidenti delle assemblee: “L’attenzione per i diritti e la parità è molto importante, c’è ancora molta strada da fare ma l’impegno c’è. Lo dico qui, da Bologna, nella regione che per prima con una propria legge regionale affronta i problemi delle parità di genere. La politica nazionale italiana su questo tema avanza in modo zoppicante per via di antichi tabù. Parlare di parità di genere oggi vuol dire parlare di Iran, delle donne iraniane che lottano per la propria libertà: ho molto apprezzato le parole di condanna espresse dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’ambasciatore dell’Iran in Italia, ma allo stesso tempo sono rimasto sgomento quando ho saputo che parte delle pallottole usate per sparare contro le donne che protestano in Iran sono prodotte in Italia”.

Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha ricordato: “Dallo ius soli all’impegno per la parità salariale uomo-donna, Bologna è una città che ha scelto la strada dei diritti. Purtroppo però in questo Paese le differenze e le diseguaglianze restano ampie. Come società dobbiamo anche assumerci la responsabilità di fermare il costante quotidiano elenco di donne uccise od oggetto di violenze”.