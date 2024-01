Chicchio: "Alla prima, ma con stile. Tubino o smoking con revers"

Come in ogni prima, anche lo stile ha la sua importanza. E, anche se l’opera va in scena al Comunale Nouveau e non nella settecentesca sala del Bibiena, qualche coordinata non guasta mai. La abbiamo chiesta a Enrica Chicchio, consulente d’immagine ed esperta di armocromia, che ha lo studio nella nostra città.

Signora Chicchio, quale può essere lo stile giusto per la prima di questa sera?

"In linea di massima più è storica la struttura, tanto più rispettosa deve essere la tenuta. La prima regola, anche se non si tratta dello storico Teatro in centro, è di osservare il dress code adeguato. Assistere a uno spettacolo d’opera richiede un abbigliamento elegante o quanto meno formale".

Vediamo per le signore.

"Per le donne, il solito abito lungo da sera previsto per la prima teatrale nei teatri storici può essere sostituito da un tubino sotto il ginocchio o da un elegante smoking con revers sciallato".

Qualche colore in alternativa al nero, in cui spesso ’ci si rifugia’ per un contesto elegante?

"I colori scuri come il blu di Prussia o il grigio grafite rientrano sicuramente nelle scelte più classiche ma si può optare anche per varianti più moderne come il verde petrolio o il rosso rubino. I tessuti consigliati sono il velluto, il taffetà ed il pizzo".

Qualche accessorio per impreziosire anche abiti meno impegnativi?

"Particolarmente indicate le clutches di piccole dimensioni in raso, velluto o con cristalli. Per quanto riguarda i gioielli, sebbene vi siano tipologie voluminose più amate di altre, consiglio di rimanere su dimensioni sobrie ed eleganti. Anche il make up gioca da accessorio, soprattutto nella versione più intensa come rossetto e smalto rosso, da scegliere in base al proprio incarnato".

Qualche errore da non fare?

"È sconsigliato l’uso di profumo eccessivo, che lascia traccia della nostra presenza in sala".

E per quanto riguarda il look maschile?

"Fino a qualche tempo fa il dress code indicato per gli uomini era lo smoking (black tie), oggi si può optare per un completo classico blu scuro o nero accompagnato da una camicia bianca. Per quanto riguarda le scarpe, consiglio le Oxford, rigorosamente nere e prive di qualsiasi decorazione. C’è piu margine di manovra invece per la cravatta. La tenuta sarà completata da un elegante soprabito scuro".

Letizia Gamberini