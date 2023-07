Chiede il ’riscatto’ al padre per restituire il pc rubato

di Gabriele Mignardi

Ruba il computer alla sorella e chiede al padre un riscatto da venti euro come condizione per restituirlo. Non è un banale diverbio famigliare quello che ha portato all’arresto di un 31enne di origine bulgara residente a Sasso Marconi, disoccupato, ex guardia giurata e pregiudicato. L’altra sera i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Borgo Panigale lo hanno arrestato con l’accusa di tentata estorsione, detenzione illecita di munizionamento da guerra e furto aggravato. A denunciare il furto con tentativo di estorsione è stato il padre, un 68enne anche lui residente a Sasso, che lunedì sera ha telefonato al 112 spiegando che il figlio di 31anni gli aveva chiesto 20 euro per la restituzione del computer portatile che aveva rubato alla sorella, di 30 anni, residente nell’appartamento adiacente, ma in quel momento assente per lavoro. A disporre l’invio immediato di una pattuglia e il conseguente arresto è stato il riscontro con quanto avvenuto esattamente un anno fa, quando lo stesso uomo era stato arrestato per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi. Il 10 luglio del 2022 infatti l’ex guardia giurata, all’epoca trentenne, era stato arrestato per reiterate condotte violente e minacciose che l’uomo, una volta perso il lavoro per precedenti condotte violente all’indirizzo dell’ex compagna, ha avuto nei confronti del padre 67enne, non convivente, allo scopo di farsi consegnare del denaro.

In due diverse occasioni, a gennaio e a giugno del 2022, si era reso responsabile di danneggiamento, atti intimidatori, molestie e violazioni di domicilio, sempre verso il proprio padre, nonché di porto abusivo ed ingiustificato di una pistola priva del tappo rosso e di un coltello da sub. Da qui l’arresto, poi la scarcerazione.

Ma l’altra sera un altro episodio, anche stavolta ai danni dei famigliari. Così quando i carabinieri si sono presentati alla sua porta non ha opposto resistenza e ha ammesso le proprie responsabilità, consegnando il computer che aveva rubato per ottenere i soldi. Durante gli accertamenti, i militari hanno scoperto che per entrare nell’appartamento della sorella e rubarle il notebook, il 31enne aveva danneggiato un muro di separazione tra le abitazioni. Il padre ha poi riferito che il figlio si era già reso responsabile di un fatto analogo il mese precedente, quando aveva rubato il televisore della sorella, ma in quell’occasione, invece di chiedere soldi, lo aveva venduto a terzi. Sottoposto a una perquisizione domiciliare, il 31enne è stato trovato in possesso di una carta di credito intestata alla sorella e di alcune munizioni da guerra detenute illecitamente. La carta di credito e il portatile sono stati recuperati e restituiti alla sorella. Le munizioni sono state sequestrate.