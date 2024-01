Chiede l’elemosina e poi rapina anziano

Si è avvicinato a un anziano con la scusa di chiedere l’elemosina, ma il suo obiettivo era mettere a segno una rapina. È successo mercoledì scorso, intorno alle 11, quando i carabinieri sono stati informati che un uomo era stato rapinato davanti al Centro San Ruffillo di via Ponchielli. La vittima, un signore di 79 anni residente in città, ha raccontato ai militari di essere stato aggredito e spinto a terra da un giovane che si era avvicinato con la scusa di mendicare. Il malvivente, però, non è riuscito a mettere a segno il colpo e si è dato alla fuga. Ricercato dai militari, è stato rintracciato in via Toscana. Si tratta di un 28enne italiano, disoccupato e senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia che, dopo l’accaduto, è stato arrestato e portato alla Dozza. L’anziano, invece, è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118 giunti sul posto per alcune ferite alla mano sinistra in seguito alla caduta.