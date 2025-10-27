"Chiediamo un tavolo in Prefettura"

La colazione in compagnia, il pranzo sociale. L’assemblea e i lavori per pulire la struttura. Anche ieri, in via Don Giovanni Minzoni 12, negli spazi Asp occupati, è andato avanti l’autorecupero dell’immobile. Il programma domenicale è stato ampio e vasto e ha visto tante persone partecipare. Anche da fuori, con chi ha deciso di passare nella struttura per consegnare cibo e altri beni, rispondendo all’appello di Plat lanciato via social.

Centinaia le persone coinvolte, compresi diversi collettivi, associazioni e realtà sociali di Bologna. Durante l’assemblea pomeridiana alcune persone hanno portato la propria testimonianza. "Sono stato sfrattato due settimane fa da una casa popolare nonostante avessimo un tavolo aperto per rivedere la nostra problematica. A un controllo non stiamo stati rintracciabili perché ci trovavamo in vacanza nel nostro Paese d’origine", spiega un signore che ora è con i suoi due figli nella struttura di via Don Minzoni e con "altre 42 famiglie (e circa 142 persone ndr) che cercano di avere una casa", conclude.

Ma nell’assemblea lanciata dal comitato antisfratto ci sono stati anche interventi e proposte per combattere il disagio abitativo che c’è a Bologna, ma non solo. "Questo palazzo pubblico è diventato temporaneamente una casa di tutela e transizione all’emergenza che è venuta creandosi in questi ultime due mesi attorno alla possibilità, sempre più impossibile, di trovare casa a Bologna". Da qui la richiesta di "un tavolo eccezionale (in Prefettura) sugli sfratti in sede prefettizia per costruire una moratoria". Così giovedì "invitiamo – fa sapere Plat – i sindacati cittadini a un momento di discussione pubblica per capire insieme come la questione abitativa possa entrare a fare parte del percorso verso il prossimo sciopero generale", fissato per il 28 novembre.

