Chiesa nuova, nasce la piazza scolastica

Uno spazio carrabile di carico e scarico, quello tra le scuole Tambroni e il mercato rionale di Chiesa nuova, trasformato in una vera e propria ‘piazza scolastica’. Così si chiama l’area compresa tra le vie Murri e Romagnoli ora dedicata alla cittadinanza, con un occhio di riguardo agli alunni delle elementari.

Proprio di fronte alla scuola, il sindaco Matteo Lepore ha tagliato il nastro della struttura insieme con gli assessori Daniele Ara (Scuola) e Valentina Orioli (Cura dello spazio pubblico), la presidente della Fondazione Innovazione urbana Erika Capasso e la presidente del Quartiere Santo Stefano Rosa Amorevole, alla presenza dei bambini, dei genitori e dei commercianti del mercato. Grazie a circa 300mila euro, il Comune supportato dalla Fondazione ha riqualificato lo spazio di oltre 700 metri quadrati, pedonalizzandolo e arricchendolo con sedute, arredi e giochi disegnati a terra che invitano al gioco e al movimento.

La vecchia pavimentazione è stata sostituita con un materiale drenante per garantire la permeabilità del terreno, riducendo il calore e l’effetto delle piogge estreme, e sono state installati alberi e piante, in un’ottica di sostenibilità ambientale. Il progetto è il primo ufficiale e segue il filo delle prime sperimentazioni di urbanistica ‘tattica’, monitorando e analizzando i flussi e dialogando con la cittadinanza. Sempre guardando all’ambiente, il Comune ha affiancato alla riqualificazione dell’area anche un efficientamento energetico dell’edificio scolastico per garantire una riduzione dei consumi, ancora in corso, che vedrà realizzato un cappotto nella parte di fabbricato di più recente costruzione. "Un bellissimo risultato ottenuto grazie alla collaborazione dei bambini e dei cittadini di questa zona", ha sottolineato il sindaco Lepore".