Bologna, dopo 6 anni rinasce la chiesa di San Salvatore e torna al suo antico splendore

La facciata della chiesa di San Salvatore

Bologna, 15 febbraio 2023 – Ci sono voluti oltre 6 anni e 850mila euro - di cui 158mila stanziati direttamente da Regione Emilia-Romagna - per riportare la chiesa di San Salvatore al suo antico splendore. Definita da Montesquieu, che la visitò durante il Grand Tour, “una delle più belle di Bologna”, San Salvatore è uno dei capolavori del capoluogo emiliano affidati al Fec, il fondo del ministero dell’Interno dedicato agli edifici per il culto.

Sorte che condivide con altre importanti chiese come San Giacomo Maggiore, Santa Maria dei Servi, San Domenico, la chiesa del Corpus Domini e Santa Maria di Galliera. “Tutte strutture delicate, in posizioni centrali e strategiche, che hanno bisogno di cure straordinarie”, spiega l’architetto Corrado Azzollini, direttore del segretariato regionale del Ministero dei Beni Culturali, che insieme al vice prefetto Anna Pavone, alla Soprintendente Francesca Tomba e a monsignor Stefano Ottani, vicario generale per la Sinodalità dell’Arcidiocesi di Bologna, ha illustrato gli interventi effettuati.

“Il restauro di San Salvatore non è stato privo di sorprese”, racconta Azzollini ricordando che nelle vicinanze “passa un fiume sotterraneo, responsabile di una serie di cedimenti strutturali”.

Difficoltà che sono state “affrontate in maniera innovativa, senza avere la possibilità di fare riferimento ad interventi simili”, ha aggiunto l’architetto Manola Guerra, che ha coordinato i lavori per il segretariato regionale dell’Emilia-Romagna. È stato quindi necessario “trovare soluzioni che agissero non solo localmente, ma a livello più ampio”, mano a mano che il cantiere avanzava, grazie alla collaborazione con la Soprintendenza, Regione Emilia-Romagna, Prefettura, Fec e dell’Arcidiocesi.

E proprio nella direzione di tenere San Salvatore e le altre chiese vive e aperte alla cittadinanza va la proposta avanzata da monsignor Ottani. “L’esempio è quello di Santa Maria della Pietà – spiega - diventata una sorta di aula magna e sala studio per la Fondazione delle scienze religiose, pur rimanendo un edificio di culto”.

Non solo incontri, ma anche momenti di danza, com’è avvenuto in San Petronio, concerti e mostre potrebbero essere ospitati nelle chiese. “Questo potrebbe inserire tutti gli edifici di culto, non solo quelle del Fec, in progetti di finanziamento ma anche aprirli un altro uso per la comunità cristiana”.

Un progetto che monsignor Ottani vedrebbe anche in altre città e in “tanti borghi, dove le chiese sono ormai chiuse e la cui manutenzione e uso potrebbero essere affidati alla collettività”.