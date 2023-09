Chiesa in vendita a Monghidoro, e c’è anche il campanile. Ecco quanto costa

Monghidoro (Bologna), 16 settembre 2023 – Se avete il sogno di una vita sul cucuzzolo della montagna allora questo annuncio immobiliare è pane per i vostri denti.

Cinque locali, tre bagni, due piani. Più un campanile e un altare: si vende la la Chiesa di Santa Maria Assunta di Granagno a Monghidoro. Prezzo? Circa duecentomila euro, per andare a vivere immersi nel silenzio e nella solitudine (sfoglia la gallery).

La chiesa (sconsacrata) in vendita offre 770 metri quadrati complessivi, compresi i 500 metri dell'ex parrocchia, con annessa casa su due livelli oltre soffitta e torre (il campanile).

L'annuncio è stato pubblicato da una nota piattaforma di annunci immobiliari, che pubblicizza la messa in vendita della ex Chiesa con i suoi due ettari si terreno intorno. L'edificio, uso residenziale (d'altronde, è stata a lungo la casa del Signore) si puntualizza, “è da ristrutturare ed è attualmente ‘libero’”.

La chiesa risale al XIV secolo e sorge in ambito rurale di montagna, isolata in mezzo a campi coltivati e zone boschive e ben visibile dalle colline dell'intorno. Insomma, da lì si gode una vista mozzafiato sulle montagne. La facciata della chiesa in conci di pietra regolari contrasta con il campanile e la ex canonica (ora abitazione privata) che presentano una superficie intonacata in diverse tonalità di giallo. La chiesa, orientata secondo gli assi canonici, è ad unica navata con due piccole nicchie laterali.