Chikungunya, un altro caso. È il primo contagio autoctono. Scatta la disinfestazione

Chikungunya a Bentivoglio: spunta il primo caso ‘autoctono’ nella Bassa dopo quelli di Dengue, a fine luglio, a Budrio. Della ‘febbre spaccaossa’ si era già parlato, a fine luglio, sempre nelle campagne di Bentivoglio, ma in quel caso si trattava di un caso importato: ovvero di persona residente che si era contagiata al ritorno da un paese estero. A comunicare, invece, questo caso locale è stata, ieri, l’Ausl di Bologna: "La persona risultata positiva è residente a Bentivoglio, in località San Marco. Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Usl, in collaborazione con il Comune di Bentivoglio, ha immediatamente attivato le azioni previste dal Piano regionale di sorveglianza e controllo delle arbovirosi, con l’obiettivo di contenere la diffusione del virus sul territorio. Le misure di profilassi straordinarie includono: tracciamento delle attività svolte dal paziente nei giorni precedenti l’inizio dei sintomi, con attivazione di disinfestazioni mirate nel raggio di 300 metri da ciascun luogo potenzialmente a rischio, coinvolgimento della amministrazione comunale interessata e dei medici di medicina generale, estensione delle indagini epidemiologiche al nucleo familiare del paziente". Come specifica anche il Comune: "Verranno fatte disinfestazioni adulticida in aree pubbliche dal 21 (oggi, ndr) al 23 agosto, da mezzanotte alle 7, trattamenti porta-a-porta su aree private dal 21 (oggi, ndr) al 23 agosto, dalle 7:30. Ai residenti delle zone interessate si chiede la massima collaborazione e il rispetto di alcune misure obbligatorie".

La Chikungunya è una malattia tipica delle zone tropicali che si trasmette all’uomo attraverso la puntura delle zanzare del genere Aedes tra cui la zanzara tigre. Il virus non si trasmette da persona a persona. Per proteggere se stessi e la comunità è fondamentale proteggersi dalle punture ed evitare che le zanzare possano riprodursi facilmente: usando repellenti e indossando pantaloni lunghi e camicie a maniche lunghe quando si è all’aperto, soprattutto all’alba e al tramonto, usando delle zanzariere alle finestre, svuotando di frequente i vasi di fiori o altri contenitori con acqua stagnante cambiando spesso l’acqua nelle ciotole per gli animali, tenendo le piscinette per i bambini in posizione verticale quando non sono usate.