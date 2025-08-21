Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
CronacaChikungunya, un altro caso. È il primo contagio autoctono. Scatta la disinfestazione
21 ago 2025
ZOE PEDERZINI
Cronaca
Chikungunya, un altro caso. È il primo contagio autoctono. Scatta la disinfestazione

La persona ammalata vive in una frazione di Bentivoglio, attivate le misure di profilassi. Fondamentale proteggersi dalle punture ed evitare che le zanzare possano riprodursi.

La persona ammalata vive in una frazione di Bentivoglio, attivate le misure di profilassi. Fondamentale proteggersi dalle punture ed evitare che le zanzare possano riprodursi.

La persona ammalata vive in una frazione di Bentivoglio, attivate le misure di profilassi. Fondamentale proteggersi dalle punture ed evitare che le zanzare possano riprodursi.

Chikungunya a Bentivoglio: spunta il primo caso ‘autoctono’ nella Bassa dopo quelli di Dengue, a fine luglio, a Budrio. Della ‘febbre spaccaossa’ si era già parlato, a fine luglio, sempre nelle campagne di Bentivoglio, ma in quel caso si trattava di un caso importato: ovvero di persona residente che si era contagiata al ritorno da un paese estero. A comunicare, invece, questo caso locale è stata, ieri, l’Ausl di Bologna: "La persona risultata positiva è residente a Bentivoglio, in località San Marco. Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Usl, in collaborazione con il Comune di Bentivoglio, ha immediatamente attivato le azioni previste dal Piano regionale di sorveglianza e controllo delle arbovirosi, con l’obiettivo di contenere la diffusione del virus sul territorio. Le misure di profilassi straordinarie includono: tracciamento delle attività svolte dal paziente nei giorni precedenti l’inizio dei sintomi, con attivazione di disinfestazioni mirate nel raggio di 300 metri da ciascun luogo potenzialmente a rischio, coinvolgimento della amministrazione comunale interessata e dei medici di medicina generale, estensione delle indagini epidemiologiche al nucleo familiare del paziente". Come specifica anche il Comune: "Verranno fatte disinfestazioni adulticida in aree pubbliche dal 21 (oggi, ndr) al 23 agosto, da mezzanotte alle 7, trattamenti porta-a-porta su aree private dal 21 (oggi, ndr) al 23 agosto, dalle 7:30. Ai residenti delle zone interessate si chiede la massima collaborazione e il rispetto di alcune misure obbligatorie".

La Chikungunya è una malattia tipica delle zone tropicali che si trasmette all’uomo attraverso la puntura delle zanzare del genere Aedes tra cui la zanzara tigre. Il virus non si trasmette da persona a persona. Per proteggere se stessi e la comunità è fondamentale proteggersi dalle punture ed evitare che le zanzare possano riprodursi facilmente: usando repellenti e indossando pantaloni lunghi e camicie a maniche lunghe quando si è all’aperto, soprattutto all’alba e al tramonto, usando delle zanzariere alle finestre, svuotando di frequente i vasi di fiori o altri contenitori con acqua stagnante cambiando spesso l’acqua nelle ciotole per gli animali, tenendo le piscinette per i bambini in posizione verticale quando non sono usate.

© Riproduzione riservata

