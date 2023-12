Chili di eroina dall’Africa. Decapitata la banda

Il 23 marzo del 2021 una famiglia sbarcava al Marconi, di ritorno da un viaggio in Sudafrica. I souvenir che mamma, papà, nonno e due bambini avevano al seguito, però, non erano quelli tipici di una vacanza. Nel doppio fondo delle loro valigie, infatti, la Guardia di finanza, in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane, aveva trovato ben 37 chili di eroina. Gli adulti erano finiti subito in manette. E da quel viaggio si è sviluppata poi l’indagine che ieri ha portato il Gico di Bologna a decapitare un’associazione a delinquere dedita al traffico di eroina, operante tra Napoli e l’Africa. Tre le misure in carcere disposte dal gip per i soggetti ritenuti ai vertici del sodalizio: Marco Iovine, Sabatino De Felice e il tanzaniano Abraham Barabara Shaaban, mentre per A. D. A., una ventinovenne, è stato disposto l’obbligo di dimora a Torre del Greco. Dieci, in totale, gli indagati. L’inchiesta, prima coordinata dalla Dda di Bologna con i pm Flavio Lazzarini ed Elena Caruso e poi - per competenza territoriale - da quella di Napoli, ha portato all’arresto, in flagranza, di otto corrieri (tra cui anche un ovulatore), trovati complessivamente in possesso di 100 chili di eroina, destinata al sodalizio. Droga che, immessa sul mercato, avrebbe fruttato circa 4 milioni di euro al gruppo. La sostanza arrivava tutta dall’Africa, in particolare da Tanzania, Sudafrica e Zambia, luoghi di stoccaggio dove i trafficanti la prelevavano, la sistemavano nelle valigie dal doppio fondo e la consegnavano ai corrieri per il trasporto finale. In un caso, all’aeroporto di Capo di Chino era stato fermato un congolese con cittadinanza canadese: l’uomo, in corpo, aveva 87 ovuli di eroina, per oltre un chilo e mezzo di sostanza.

I finanzieri bolognesi, con il supporto dello Scico e dell’Agenzia governativa americana Homeland Security Investigations, attraverso attività tecniche e indagini tradizionali, sono riusciti a individuare il nucleo centrale dell’organizzazione criminale, ricostruendo importazioni di ulteriori 110 chili di eroina, fatti arrivare in Italia e in Europa dal sodalizio. Nel corso degli accertamenti è stata anche appurata la fittizia intestazione a un prestanome delle quote societarie di una concessionaria di auto di Napoli, che è stata posta ieri sotto sequestro.