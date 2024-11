Tre chili di droga e 13mila euro in casa: arrestato per spaccio

Bologna, 1 novembre 2024 – Un italiano sulla trentina, incensurato e disoccupato, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Centro per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un’operazione contro il traffico di droga il presunto responsabile, sospettato di detenere sostanze stupefacenti, è stato raggiunto dai Carabinieri che lo hanno identificato mentre stava andando a prendere la propria auto, un suv di lusso, parcheggiata vicino casa. Alla vista dei Carabinieri che lo hanno informato della situazione, il soggetto, inizialmente ha esitato, mostrandosi estraneo a qualsiasi addebito, poi ha accompagnato i militari a casa che hanno eseguito una perquisizione.

Questa ha consentito di trovare circa 3kg di hashish e marijuana, 13.610 euro in contanti e del materiale adatto alla pesatura e al confezionamento del prodotto, tra cui una macchina per il sotto vuoto. Il materiale è stato sequestrato e consegnato ai Carabinieri del laboratorio analisi sostanze stupefacenti del Comando provinciale di Bologna. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il presunto responsabile arrestato dai Carabinieri, è stato tradotto in carcere, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.