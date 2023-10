Chirurghi ortopedici in Africa: "Operati 1.500 bimbi gravissimi"

Una speranza per i bambini che vivono in Camerun, a Douala, in condizioni non solo di povertà ma anche di forte malessere fisico, in quanto portatori di gravi deformità a ginocchia, piedi e anche. Una speranza che viene loro fornita da Ortopedici.org, organizzazione di volontariato che porta i chirurghi ortopedici bolognesi nel Paese africano in aiuto dei bambini, ma anche di giovani che non riescono più a camminare perché hanno subito un incidente stradale o un infortunio sul lavoro.

L’organizzazione, di cui è presidente il professor Cesare Faldini, diretto Clinica Ortopedica 1 del Rizzoli, è stata fondata nel 2003 dal padre, Alessandro (purtroppo scomparso) assieme a Francesco Traina che ne è vice presidente. In questi anni sono stati operati oltre 1.500 persone "prevalentemente bambini – come spiega il professor Faldini –. Con deformità che il più delle volte non vengono riconosciute a ginocchia, anche e piedi, condannando questi piccoli a una vita ancora più dura. Ma abbiamo operato anche persone giovani vittime di incidenti stradali o che hanno subìto brutti infortuni sul lavoro. Stiamo parlando del Camerun e il sistema sanitario non ha molte risorse. È un Paese in via di sviluppo dove i ricchi sono pochissimo e i poveri la maggior parte, manca totalmente la classe media: noi cerchiamo di aiutare chi è in difficoltà".

Fanno parte della ’squadra’ tre chirurghi, un anestesista, un fisioterapista, un infermiere e diversi assistenti. L’ultima missione si è conclusa pochi giorni fa con sedute chirurgiche di ore per operare, e ingessare, più persone possibile. Con un fuori programmata rispetto all’attività ortopedica: una donna incinta arrivata in condizioni critiche che doveva subire un cesareo. Attimi di paura perché il bambino nato, in un primo momento, non respirava: dopo le manovre di rianimazione cardio polmonare, la vita è fluita nel piccolo corpo. Un’altra vittoria.

Le sfide dell’associazione, che si finanzia autotassandosi e mettendo in piedi iniziative di raccolta fondi, non si fermano: stanno creando un padiglione ortopedico ancora più attrezzato e c’è ancora bisogno di tantissime cose. Chi vuole contribuire con un aiuto questo incredibile team di volontari può farlo attraverso il sito web: ortopedici.org

Monica Raschi