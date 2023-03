Chirurgie rivoluzionate La rabbia dei medici: "Saremo demansionati, pronti alle vie legali"

di Monica Raschi

Rivoluzione nei reparti di chirurgia degli ospedali Maggiore, Porretta Terme, Bentivoglio, Bazzano e San Giovanni in Persiceto. La delibera dell’Ausl di Bologna ne indica l’avvio il primo aprile con l’obiettivo di decentrare gli interventi chirurgici sul territorio bolognese. Tra le finalità, indicate nell’atto dell’Ausl, quelle di "ottimizzare l’attività delle piattaforme produttive concentrando la casistica a maggiore complessità negli ospedali a più alta dotazione tecnologica, decentrando quella considerata meno complessa negli ospedali di prossimità; potenziamento della chirurgia ambulatoriale; assegnazione a ogni ospedale una vocazione specifica e garantire la formazione negli ambiti oncologico, del trauma e dell’urgenza per garantire la continuità clinico-assistenziale, in tali aree, in una prospettiva di medio e lungo termine".

Secondo i sindacati si tratta dell’ennesimo tentativo di razionalizzare tagliando competenze ed esperienze. "Gli obiettivi sulla carta sono condivisi dal sindacato – dichiara Salvatore Lumia, presidente regionale di Cimo-Fesmed di cui fanno parte anche Anpo-Ascoti –. E’ la modalità con cui si intende raggiungere tali obiettivi che non sono altrettanto condivisibili. In primo luogo appare paradossale riorganizzare i servizi senza prima avere mappato le competenze e la casistica dei chirurghi che operano in ciascun ospedale. Una riorganizzazione che non tiene in considerazione le competenze degli operatori coinvolti, creando un danno agli utenti e ai giovani chirurghi che non avranno la possibilità di imparare da chi ha più esperienza in quanto i chirurghi più esperti saranno assegnati al territorio. Ci sarà un continuo spostamento dei professioni tra una sede e l’altra – prosegue – andando così a peggiorare la già precaria qualità della vita del personale sanitario. Per questo ci riserviamo di ricorrere alle vie legale per tutelare i colleghi".

Lumia entra ulteriormente nel progetto di ’interaziendalità’ che sta alla base della riorganizzazione delle chirurgie e di cosa in realtà, secondo il suo parere, sia la vera finalità: "Vogliono ridurre i posti da primario come hanno già fatto con la radiologia, la chirurgia vascolare, quella toracica e con il laboratorio. Il fatto è che un reparto non solo deve avere un primario ma lo deve a disposizione sempre e non a un’ora e mezza di macchina. E se non hai le risorse e vuoi razionalizzare allora fai solo tre poli: Maggiore, Porretta per la montagna e Bentivoglio per la pianura e accentri le competenze. Perché un conto è l’unificazione amministrativa, un conto è quella clinica. Il problema è che di tutto questo non si riesce più a discutere in quanto dal 2009 – prosegue Lumia – con la legge sulla pubblica amministrazione promossa da Brunetta di fatto sono cambiate le regole dei rapporti sindacali: adesso l’Azienda può fare quello che vuole, non esiste più la concertazione, ma solo una informativa delle decisioni prese. E questo accade ovunque, anche in una regione come la nostra: evidentemente questo tipo di regole vanno bene a tutti e non c’è interesse a cambiarle, né a destra né a sinistra".