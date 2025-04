Vìola i divieti, il chirurgo estetico in carcere

Bologna, 7 aprile 2025 – Il dr Stefa, all’anagrafe Stefano Stracciari, è finito alla Dozza. Il chirurgo estetico, da vent’anni ormai periodicamente nei guai con l’accusa di aver causato, con le sue condotte, danni permanenti ai pazienti che si sottoponevano ai suoi “ritocchini”, è stato arrestato dai carabinieri del Nas, arrivati a prelevarlo nella sua casa di Rastignano (dove aveva il divieto di stare) assieme ai colleghi della compagnia di San Lazzaro.

Divieto di dimora e sigilli all’ambulatorio

L’aggravamento della misura è stato disposto dal Gip proprio a seguito delle plurime violazioni al divieto di dimora riscontrate dai Nas. Stando a quanto ricostruito, Stracciari, a cui era stata notificata la sospensione per un anno dell'attività a gennaio, non solo avrebbe violato i sigilli dell’ambulatorio, posto sotto sequestro, ma avrebbe violato anche più volte la successiva misura del divieto di dimora a cui era stato sottoposto. Il sospetto degli inquirenti è che continuasse a esercitare malgrado il provvedimento cautelare.

La vicenda

Nell’ambulatorio di chirurgia estetica di Pianoro c’erano i sigilli dal 23 gennaio scorso; il 26 febbraio, da un controllo dei Nas, si era visto che quei sigilli erano stati violati, la porta dell’ambulatorio era aperta, le luci accese. Una cliente che usciva da lì ha riferito di avere contattato il medico pochi giorni prima e che aveva fissato un appuntamento per sottoporsi poi a un intervento ad aprile. Dopo la scoperta della violazione dei sigilli, per Stracciari era stato disposto il divieto di dimora nel territorio del Comune di Pianoro.

L’altro procedimento

Stefano Stracciari, in un altro procedimento, è accusato di omissione di soccorso, lesioni mediche gravi e acquisto e somministrazione di medicinali guasti e contraffatti; di recente è stato sospeso dall’esercizio della professione medica per un anno (pm Luca Venturi, gip Claudio Paris), oltreché dall’Ordine. L’accusa è di aver sfigurato delle pazienti usando olio di silicone, botox e acido cinesi. Inizierà il 10 giugno, davanti al giudice Simona Siena, il processo per lesioni colpose a carico di Stefano Stracciari.