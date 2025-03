Chiti, Martinelli e Pazzaglia. Due generazioni e sfide comuni

Cosa hanno in comune giovani e anziani, oggi, in questo preciso momento storico, qui in Italia? Di sicuro una prospettiva: quella di affrontare insieme le sfide del futuro, che li vedono molto più vicini di quanto si possa credere. Ma, per farlo, dovranno sapere mettere in comune quello che hanno, dalle proposte alla ricchezza, dalla fede alla conoscenza. È questo il tema di fondo di Due generazioni, una rivoluzione. Proposte per affrontare le sfide comuni (ed. Rubbettino), volume scritto a sei mani da Vannino Chiti, ex ministro ed ex presidente della Regione Toscana, e Valerio Martinelli, assegnista di ricerca in Diritto del Lavoro presso l’Università di Perugia e research fellow alla Luiss Guido Carli, con Chiara Pazzaglia, presidente delle Acli Bologna.

Nel volume Pazzaglia intervista Chiti e Martinelli su temi che spaziano dal welfare alla scuola, dall’Europa alla pace. Il volume sarà presentato domani alle 17 all’Auditorium Enzo Biagi di Salaborsa con i saluti del consigliere comunale Filippo Diaco e gli interventi degli autori di prefazione e postfazione del libro, ossia il presidente della Cei e cardinale di Bologna, Matteo Zuppi, e il presidente della Fondazione per la Collaborazione tra i Popoli, Romano Prodi.