Chiude la sanitaria Contarini. Attività iniziata oltre un secolo fa

Un’altra saracinesca che si abbassa e non si alzerà più. L’ennesima bottega chiude le sue porte nel cuore del centro storico e cessa, dopo più di un secolo di storia, la sua attività. Sanitaria Contarini, negozio dedicato alla vendita, noleggio e riparazione di meteriali medico-chirurgici, ieri ha lasciato le mura di via Zamboni 8, dopo aver servito dottori e veterinari della città e della provincia dal 1906. Una scelta difficile, che Amedeo Contarini, terza generazione alla guida dell’attività, ha dovuto per forza prendere, guardando a un mercato sempre più digitale e telematico, lontano dai principi di vicinato e di prossimità. "Dall’inaugurazione mio nonno e poi mio padre hanno condotto il negozio, che è nelle mie mani da 50 anni – racconta Contarini –. Nonostante una laurea in Lettere, ho deciso di proseguire l’attività familiare. E qui dentro ho passato momenti meravigliosi, per questo vado via con il sorriso e vivo questo ultimo giorno servendo i clienti affezionati, che sono tristi all’idea della chiusura. Ma ormai i fiumi del commercio scorrono altrove, su internet e sui siti online: per continuare, avrei dovuto assumere un dipendente o trascorrere le giornate lavorative davanti allo schermo del pc, pieno di prodotti che vanno e vengono".

La transizione digitale non ha risparmiato nemmeno un punto di riferimento storico all’ombra delle Due Torri. "Durante la guerra, durante le ore serali, medici e dottori arrivavano nella nostra bottega addirittura dalle colline per reperire il materiale medico e infermieristico necessario – ricorda Contarini –. E i miei genitori servivano tutti, anche di notte. Per questo servizio e molti altri, il nostro nome commerciale è conosciuto nel settore". I negozi digitali e gli store sul web non aiutano l’idea di colmare il cambio generazionale. "I miei figli si occupano di altro, hanno le loro professioni e hanno deciso di non seguire questo cammino – commenta il commerciante –. Nonostante abbia sparso la voce in giro, nessun giovane si è interessato a questo tipo di attività. Ma è stato uno scenario immaginabile, dal momento in cui tutto passa per i siti telematici e nel mondo online". Prima di godersi la pensione, però, Amedeo Contarini ha chiamato a raccolta gli amici di sempre, i parenti e la clientela abituale per un pomeriggio di festa e di saluti, che ha chiuso il cerchio di 117 anni di vita, storia e passione.

Mariateresa Mastromarino