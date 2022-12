Chiude l’Osservatorio infortuni "Ignorate troppe morti sul lavoro"

"I morti sul lavoro aumentano, le statistiche ufficiali sottostimano il fenomeno e la politica non se ne cura. Il primo di gennaio l’Osservatorio chiuderà". Carlo Soricelli, 73 anni, artista, scrittore, metalmeccanico in pensione, alza bandiera bianca.

Dopo 15 anni di attività ininterrotta del suo Osservatorio nazionale di Bologna morti sul lavoro (http:cadutisullavoro.blogspot.it), consultato ogni giorno da una media di oltre mille persone, punto di riferimento informativo per giornali, radio, televisioni siti web, sindacati e associazioni di categoria, ha deciso di spegnere il computer e abbandonare la cura del sito al quale ha dedicato in media quattro ore di lavoro al giorno.

Ventinovemila ore complessive di attività retribuita solo dalla consapevolezza di fare la cosa giusta. Di dare in tempo reale la dimensione di un fenomeno che, anno dopo anno, dal 2008 ad oggi, secondo le sue tabelle ha continuato una crescita costante: "Ho appena concluso un grafico che fa vedere com’è stato l’andamento dei morti sui luoghi di lavoro in questi 15 anni di monitoraggio.

Nel 2022 siamo ormai a quota 736 (erano 612 nel 2008, un calo serio c’è stato solo con il Covid). E se poi si aggiungono i morti sulle strade e in itinere si sfiorano ormai i 1500 morti. L’Inail parla di cali, ma può parlare, se c’è, solo tra i suoi assicurati: registra, semplicemente, il numero delle denunce degli iscritti. Ma in Italia almeno quattro milioni di lavoratori sono esclusi da questo conteggio: agricoltori, casalinghe, artigiani... Per non parlare dei lavoratori in nero. Per le fonti ufficiali questi morti non esistono e invece purtroppo sono una triste realtà. In particolare, gli agricoltori schiacciati dai trattori solo nel 2022 sono stati 166. Duemila e trecento in 15 anni: una strage". Il futuro dell’Osservatorio è stato oggetto di interpellanze e manifestazione di preoccupazione. "Ad ora sono state solo chiacchiere. Io sono pronto a trasmettere il mio metodo di lavoro, i contatti, le fonti, il metodo messo a punto negli anni. Nelle ultime settimane ho incontrato Zuppi, dialogato con l’assessore regionale Colla e scritto al ministro Calderone. Ne parlai con parlamentari e capito che al sindacato non interessa, ma io non riesco più. Ho problemi di vista, mi pago tutto di tasca mia, trascuro la famiglia. Voglio fare il nonno e sviluppare il progetto di un monumento-opera d’arte in onore dei morti sul lavoro", conferma senza perdere la speranza che qualcuno raccolga l’appello di Mattia Fontanella, che sul blog Cantiere Bologna si è rivolto al sindaco Lepore perchè eviti la chiusura di una così preziosa fonte indipendente di conoscenza delle morti bianche".

g. m.