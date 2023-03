Chiude l’ultimo alimentari, sindaco in campo

Cercasi nuovi gestori per l’unico negozio di alimentari presente nel capoluogo di Grizzana Morandi. Il vecchio esercizio ha chiuso qualche mese fa e durante questo periodo la situazione è stata tamponata grazie alla presenza di alcuni ambulanti che periodicamente stazionavano nella piazza Municipio, ma il servizio ha potuto dare una risposta solo parziale agli abitanti e a chi durante il fine settimana si reca in paese. Da qui la discesa in campo dell’amministrazione locale, che sul proprio sito Internet nella giornata di mercoledì ha pubblicato un avviso in dichiarava la disponibilità del Comune ad accompagnare chi si fosse dichiarato disponibile a riaprire il negozio, contando anche sulla conoscenza del mestiere del primo cittadino, che è un esperto commerciante.

"Siamo rimasti molto sorpresi della risposta – spiega il sindaco di Grizzana Franco Rubini – perché abbiamo già ricevuto tre manifestazioni di interesse da parte da parte di privati cittadini che si sono dichiarati interessati all’apertura di questa attività. La prossima settimana incontreremo tutti coloro che stanno prendendo in considerazione questa ipotesi e poi cercheremo di valutare insieme come muoverci sapendo che un fattore importante per la riuscita di questa operazione è il costo dell’affitto per cui dialogheremo anche con il proprietario dell’immobile. Vista la nostra esperienza nel settore cercheremo anche di aiutare il nuovo gestore nella scelta della catena di distribuzione, anche se tra chi si è dichiarato interessato c’è anche chi ha già avuto esperienze nel settore o comunque nel commercio". Oltre a questo supporto morale e di consulenza il Comune si impegna anche a dare un sostegno a livello burocratico al nuovo gestore cercando di fare il possibile per accelerare tutti gli iter necessari. Inoltre, l’amministrazione è impegnata in un’altra partita importante, quella di dotare il suo territorio di due sportelli bancomat appoggiandosi al circuito Postamat negli uffici postali di Grizzana e di Pioppe.

"Sono stato recentemente a Roma – conclude Rubini – proprio per parlare con i dirigenti di Poste Italiane che si occupano di queste operazioni e confido che presto potremo avere anche questo servizio. Sono fiducioso che entro l’estate ci saranno sia la riapertura del negozio di alimentari, che la presenza dei due sportelli". Per quanto riguarda l’esercizio commerciale, ad oggi la soluzione più vicina è a circa tre chilometri di distanza da Grizzana, mentre un percorso più lungo è previsto per lo sportello bancomat.

Massimo Selleri