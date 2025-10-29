Musica ad alto volume e dj alla consolle: chiusa discoteca abusiva mascherata da circolo. “Pericolo per la sicurezza”

Bologna, 29 ottobre 2025 – Un locale di via Calzoni, zona Fiera, formalmente registrato come circolo privato, è stato chiuso per 15 giorni dal questore di Bologna. Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dopo che gli agenti hanno accertato che il circolo era di fatto adibito a discoteca abusiva.

Luci psichedeliche e musica ad alto volume

Il controllo, effettuato nella notte tra il 25 e il 26 ottobre dagli agenti della divisione di polizia amministrativa e sociale insieme al reparto commerciale della polizia locale, ha rivelato che i locali erano organizzati come una vera discoteca: pista da ballo, luci psichedeliche, musica ad alto volume e un dj alla consolle.

Secondo quanto riferisce la Questura, durante l’ispezione è stata accertata anche la somministrazione di bevande a pagamento, senza scontrini e in assenza delle necessarie autorizzazioni. L’ingresso avveniva liberamente, senza verifica della qualifica di socio.

Il circolo in via Calzoni a Bologna è stato chiuso per 15 giorni dalla Questura: pericolo per la sicurezza pubblica

Una discoteca abusiva mascherata da circolo

“Il tesseramento veniva effettuato direttamente all’ingresso – spiegano gli investigatori – con pagamento in contanti e contributo di 15 euro comprensivo di una consumazione, oltre ai cinque euro per la tessera associativa”.

Gran parte dei presenti, inoltre, risultava essersi iscritta la stessa sera del controllo, e molti non erano riconducibili al registro soci che il presidente non è stato in grado di esibire.

Il Questore: “Pericolo per l’ordine pubblico”

Il Questore ha ritenuto che le irregolarità accertate costituissero “una grave violazione della normativa in materia di pubblici spettacoli e sicurezza”, evidenziando anche “una situazione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica”.

Il locale, già sanzionato nel 2023 e nel 2024 per episodi di liti e lesioni tra avventori, è stato così nuovamente colpito da un provvedimento di sospensione.