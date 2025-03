"Chiusa edizione record: +4,5% di visitatori"

Si è chiusa in bellezza la 56° edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, l’evento di riferimento per l’industria cosmetica mondiale. Con oltre 255.000 addetti ai lavori provenienti da 150 paesi e 3.128 aziende da 65 paesi, in rappresentanza di più di 10.000 brand, la manifestazione si è confermata ancora una volta un appuntamento fondamentale per gli stakeholder del settore, e Bologna è tornata ad essere anche quest’anno la capitale mondiale della bellezza. "Siamo estremamente orgogliosi dei risultati di questa edizione – sottolinea Gianpiero Calzolari (foto), presidente di BolognaFiere –. Abbiamo chiuso un Cosmoprof da record, con un aumento di visitatori del 4,5% rispetto al 2024 e con una presenza internazionale molto numerosa e di qualità, grazie anche ai programmi di incoming di buyer dai principali mercati e al supporto del ministero degli Esteri e di Ice-Agenzia per l’internazionalizzazione delle imprese, che hanno reso possibile la presenza di 80 delegazioni dai principali mercati".