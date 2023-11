Chiusa l’acquisizione dell’americana Intercept

Alfasigma e Intercept Pharmaceuticals hanno annunciato il completamento dell’acquisizione di Intercept da parte di Alfasigma attraverso la sua società interamente detenuta Interstellar Acquisition Inc, al prezzo di 19 dollari per azione. Con questa transazione Alfasigma aggiunge al suo portafoglio Ocaliva, l’unico trattamento di seconda linea approvato dalla Food and Drug Administration per i pazienti con colangite biliare primitiva (CBP), una malattia autoimmune progressiva che colpisce il fegato. "Noi di Alfasigma siamo “Farmaceutici per Passione“, come recita il nostro claim – afferma il presidente Stefano Golinelli (foto) –. La passione è nel nostro dna ed è il volano dei nostri ambiziosi piani di crescita internazionale. Questa operazione è un’importante opportunità per entrambe le società, e certifica l’impegno di Alfasigma nella nostra missione di migliorare la salute e la qualità della vita delle persone".