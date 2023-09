Chiusi gli ultimi cantieri, scuole più sicure

Malalbergo ha iniziato l’anno scolastico con le scuole in sicurezza. Quasi 3 milioni, in nove anni, per gli istituti scolastici del territorio che, ora, sono tutti antisismici. Gli edifici sono stati sottoposti a interventi strutturali importanti, tali da rendere le intere strutture flessibili nella risposta sismica. L’opera più importante riguarda Altedo, dove i due edifici che costituiscono il grande plesso scolastico risalivano a epoche differenti, quindi con criticità e fragilità diverse. Sono stati rafforzati i pilastri portanti, inseriti giunti specifici tra solai e muri portanti, integrate tutte le parti di stabile che presentavano le vulnerabilità maggiori.

Il costo complessivo degli ultimi due progetti realizzati in estate è di 1.050.000 euro, di cui 350.000 per il plesso scolastico e la palestra adiacente a Malalbergo, 700.000 euro per il plesso scolastico di Altedo, finanziati al 100% da fondi ministeriali, senza ricorrere a mutui. "Queste ultime due opere consegnano alla comunità di Malalbergo tutti gli edifici scolastici e le palestre, adeguate dal punto di vista sismico – sottolinea la prima cittadina Monia Giovannini –. Abbiamo iniziato nel 2016 con il consolidamento della scuola materna di Altedo, nel 2017 con la palestra di Altedo, nello stesso anno la scuola materna di Malalbergo. Le cinque opere pubbliche, tutte assieme, sono costate complessivamente 2.720.000 euro, tutti finanziati con bandi regionali e ministeriali, eccetto i 390.000 euro della materna di Altedo, finanziati con il mutuo che era stato contratto per la ristrutturazione di un immobile in via Franchini, ma che nel 2014 abbiamo deciso di destinare alle scuole. Da qui in avanti bambini, ragazzi, insegnanti, associazioni sportive, e tutti gli utenti (migliaia) di quegli edifici saranno più sicuri".

In media la resistenza alle sollecitazioni sismiche, di tutte le strutture, è aumentata di cinque volte rispetto a prima. "Sono molto orgogliosa di questo risultato e ringrazio chi è stato al mio fianco, a livello amministrativo e tecnico, per conseguire questo fondamentale traguardo che riguarda la tutela dei cittadini e della comunità – conclude la sindaca –. ringrazio in particolare la responsabile del settore sviluppo e gestione del territorio, Francesca Tugnoli, l’assessore ai lavori pubblici Stefano Ferretti, il vicesindaco Maura Felicani e la dirigente scolastica Cristina Arci, per il dialogo e il confronto sempre costruttivo".

Zoe Pederzini