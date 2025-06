Chiusi i ’saldi’ al Dumbo. Blitz della Polizia locale: "È concorrenza sleale"

Vestiti di marca e brand di alta moda a prezzi stracciati. Insomma, veri e propri affari, con sconti dal 70 al 90%. Se non fosse però che i veri saldi iniziano il 5 luglio e che nei 30 giorni precedenti "è vietato effettuare vendite promozionali", secondo la normativa regionale. Quindi il ’Fashion brand market’ che c’era negli spazi del Dumbo non ci doveva essere. E ieri così ha chiuso i battenti. Lo ha fatto dopo i controlli della Polizia locale, arrivati a seguito delle segnalazioni di Confesercenti e Confcommercio Federmoda. Il Comune così si è attivato, fermando l’iniziativa che era iniziata sabato scorso e sarebbe dovuta continuare fino a questa domenica. Invece ieri è arrivato lo stop con la notifica ai promotori "del divieto di prosecuzione dell’attività" perché sono state "rilevate irregolarità rispetto agli spazi adibiti alla vendita". L’assessora al Commercio Luisa Guidone ha spiegato il perché dell’intervento eseguito insieme al comandante Romano Mignani: "L’amministrazione ha agito prontamente attraverso opportuni controlli". Soddisfatte di questa scelta le associazioni di categoria. "Interrotta una palese concorrenza sleale verso i negozi di abbigliamento di Bologna e provincia, già alle prese con una situazione congiunturale non positiva. La vendita di abbigliamento a prezzi scontatissimi era stata avviata fuori da ogni regola in materia", ha detto Loreno Rossi, direttore generale di Confesercenti che già da lunedì si era attivata a livello pubblico per segnalare la negligenza all’amministrazione. Anche Marco Cremonini, presidente di Confcommercio Federmoda, è soddisfatto: "Le regole vanno rispettate. Ho anche richiesto un incontro tra le associazioni e le amministrazioni regionale e locale per mettere mani alla normativa dei 30 giorni. In un periodo come questo, dove viviamo una crisi del settore moda e grosse difficoltà di accessibilità ai negozi per i lavori del tram, dobbiamo trovare delle soluzioni che diano respiro ad attività commerciali". La stessa assessora Guidone ha detto che a breve convocherà "un tavolo che possa analizzare tutti gli aspetti di una normativa complessa". I veri saldi inizieranno a livello regionale tra otto giorni. Matteo Di Benedetto, capogruppo Lega, ha detto: "Ci chiediamo perché l’attività sia stata autorizzata all’origine". Francesca Scarano, capogruppo Fratelli d’Italia in consiglio comunale: "Quanto stava avvenendo era inaccettabile".