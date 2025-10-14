Chiuso un ‘compro oro’ in pieno centro a Bologna: attività irregolare

Bologna, 13 ottobre 2025 – Chiuso un ‘compro oro’ in pieno storico: in via Castiglione.

Il provvedimento è del Questore di Bologna che ha disposto la sospensione per 15 giorni dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività dopo che gli agenti della Polizia hanno scoperto che l’attività reale si svolgeva in altri locali di via Galliera, senza alcun titolo autorizzativo.

L’operazione rientra in un monitoraggio costante che la Questura conduce sul territorio per verificare la regolarità di questa tipologia di attività, spesso al centro di controlli legati alla prevenzione di reati come ricettazione, riciclaggio o commercio illecito di metalli preziosi.

Il controllo è stato effettuato dal personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, sulla base delle segnalazioni dei colleghi del Commissariato ‘Due Torri–San Francesco’, che avevano notato movimenti sospetti nei pressi del negozio del centro storico.

Durante le verifiche, gli agenti hanno scoperto che il titolare della licenza non esercitava l’attività nel luogo autorizzati, appunto via Castiglione, ma in un’altra zona della città, in via Galliera, dove non risultava alcuna autorizzazione per effettuare l’attività di acquisto di preziosi.

Un comportamento che, come precisano gli inquirenti, viola le disposizioni di legge che regolano il commercio di oggetti preziosi, ponendo anche un potenziale rischio per la sicurezza economica e sociale dei cittadini.

Il caso scoperto tra via Castiglione e via Galliera ha riacceso l’attenzione sul fenomeno delle attività fantasma o abusive che operano all’ombra delle Due Torri, ma che spesso spostano la sede reale senza aggiornare i titoli autorizzativi.

L’operazione della Polizia rientra in una serie di controlli mirati che la Questura sta portando avanti da settimane su diverse tipologie di attività commerciali soggette ad autorizzazioni di pubblica sicurezza, tra cui compro oro, sale scommesse, internet point e locali notturni.

L’obiettivo è reprimere le condotte illecite e prevenire comportamenti irregolari che possano compromettere l’integrità economica e la fiducia dei cittadini.