Chiuso il ristorante Casalunga di Castenaso: "Solo una carenza urbanistica, risolveremo"

Castenaso (Bologna), 15 aprile 2023 – "Letta la notizia che riguarda il nostro locale, teniamo a puntualizzare che la carenza segnatala dall’autorità è di mera natura amministrativa urbanistica". Queste le parole della replica che la società Union 5 affida a una nota in merito alla chiusura della loro attività, il ristorante ‘Casalunga’, in via Cà Belfiore a Castenaso, all’interno del Casalunga Golf Resort.

La società, poi, prosegue: "Questa carenza segnatala dall’Autorità di mera natura amministrativa urbanistica è legata allo scorporo del fabbricato da un complesso più vasto. Ci siamo già attivati da tempo in quella direzione e confidiamo che a breve il tema verrà superato. Mai, invece, vi sono stati difetti sul piano della sicurezza, posto che l’edificio in questione è assolutamente agibile anche per l’uso che ne abbiamo fatto, in occasione di eventi partecipati da pluralità di persone. Questo è doveroso che venga chiarito a tutela della nostra immagine e della serietà del nostro operato".

Ecco i fatti che hanno portato alla chiusura temporanea del ristorante con un’ordinanza dello Sportello unico delle attività produttive dell’Unione Terre di Pianura. Alla base della vicenda il fatto, ravvisato dalla Polizia locale di Castenaso, con la collaborazione anche dei carabinieri, che all’interno del Casalunga le serate non si limitassero solo a cene con sottofondo musicale, ma fossero spesso serate di ballo e intrattenimento musicale con dj set (nella foto di repertorio una serata in una discoteca). Dopo vari avvertimenti e controlli fatti da parte della Polizia locale nell’ultimo periodo, che aveva già emesso due ordinanze ai gestori, il 3 aprile scorso, durante un controllo all’interno del locale, i vigili urbani hanno appurato che era stato, infatti, organizzata un’ulteriore serata-discoteca, con tanto di dj set, il tutto senza averne apposita autorizzazione in licenza.

Nell’ambito dello stesso controllo del 3 aprile la Polizia locale aveva interrotto la serata e conseguentemente il 7 aprile era stata notificata l’ordinanza del Suap di sospensione di tutte le attività del ‘Casalunga’ fino a data da destinarsi.

z. p.