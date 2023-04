Chiuso il ristorante Casalunga di Castenaso (Bologna): “Balli proibiti”

Castenaso (Bologna), 14 aprile 2023 – Stop alle danze, e alle cene, al ristorante Casalunga all’interno del Golf Club Casalunga di Castenaso. A seguito di alcuni controlli la Polizia Locale di Castenaso ed il Suap, sportello unico della attività produttive dell’Unione Terre di Pianura, hanno sospeso temporaneamente l’attività del Casalunga ristorante di via Cà Belfiore, a Castenaso, all’interno del Golf Club. Lo spazio, in gestione alla società di giovani ‘Union 5’, una società distinta da quella che gestisce il Golf Club, da tempo aveva in uso un caseggiato di due piani all’interno del Golf Club.

Al primo piano avevano inizialmente una locanda con qualche camera, locanda che a sua volta, tempo addietro, venne chiusa permanentemente perché non aveva i requisiti previsti per fare ‘ospitalità’. Al piano terra, invece, i ragazzi della Union 5 avevano messo in piedi il ristorante Casalunga dove, oltre alla ristorazione, offrivano anche serate di intrattenimento musicale e danzante. Ed è proprio qui l’inghippo che ha portato la Polizia Locale ed il Suap, con un’ordinanza apposita del 7 aprile scorso, a sospendere l’attività del locale. Stando a quanto riporta l’ordinanza stessa, infatti, l’attività in questione avrebbe avuto la licenza idonea per la ristorazione, ma non per organizzare serate di musica con ballo e affini.

La licenza del Casalunga avrebbe previsto, infatti, un’attività di ristorazione abbinabile solo ed esclusivamente ad un intrattenimento musicale di sottofondo. Dopo vari avvertimenti e controlli fatti da parte della Polizia locale di Castenaso nell’ultimo periodo, che aveva già emesso due ordinanze ai gestori, il 3 aprile scorso, durante un controllo all’interno del locale, i vigili urbani hanno appurato che le ordinanze precedenti non erano bastate: era stato, infatti, organizzata un’ulteriore serata-discoteca, con tanto di dj set, il tutto senza averne l’autorizzazione. Nell’ambito dello stesso controllo del 3 aprile la Polizia locale ha interrotto la serata.

A questo, il 7 aprile, è seguita l’ordinanza del Suap di sospensione di tutte le attività del Casalunga fino a data da destinarsi. Nella stessa ordinanza poi si legge che dai controlli "emerge che gli stessi locali posti al piano terra e al primo piano di Via Ca’ Belfiore risultano non rispondenti alle normative di settore vigenti, in quanto sprovvisti di certificato di conformità edilizia e agibilità". È il sindaco Carlo Gubellini ad esprimersi in merito e con soddisfazione sottolineando quanto "questa operazione dimostri il controllo delle forze dell’ordine sul territorio".