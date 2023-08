Chiusure estive biblioteche Castel San Pietro: tutti i dettagli

E’ in arrivo la consueta pausa estiva per le biblioteche comunali. Da lunedì iniziano infatti le ferie per la biblioteca di Osteria Grande, dal 14 agosto, invece, per quella di Castel San Pietro. Entrambe riapriranno dal 22 agosto. Durante il periodo di ferie, il contenitore esterno per il ’reso libri’ rimane chiuso, quindi i lettori che hanno in prestito libri, video, cd o altro con scadenza nei giorni di chiusura potranno restituirli alla riapertura, direttamente in biblioteca. Per ulteriori informazioni: tel. 051 940064 - [email protected] .

Fino al 15 settembre resterà in vigore l’orario estivo: per la biblioteca di Castello lunedì, venerdì e sabato 8,30-13, il martedì e giovedì 8,30-12,30 e 14-18,15, il mercoledì ore 14-18,15. Osteria Grande: martedì 8,30-12,30 e 14-18,15, il mercoledì 14-18,15, il giovedì, venerdì e sabato 8,30-13