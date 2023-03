Chiusure notturne in Autosole

Collegamenti notturni complicati sull’Autosole per una serie di cantieri programmati da Autostrade. Sull’A1 Panoramica, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 27 e martedì 28 marzo, con orario 21-6, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Baccheraia e Roncobilaccio, verso Bologna. In alternativa, chi da Firenze è diretto verso Bologna, potrà percorrere la A1 Direttissima.

Sull’A1 Direttissima, invece, per lavori di ammodernamento delle gallerie Buttoli e Largnano, sarà necessario chiudere il tratto compreso tra l’allacciamento con la Panoramica Località La Quercia e Località Aglio, in direzione di Firenze, nelle quattro notti di domenica 26, lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 marzo, con orario 21-6. In alternativa, chi proviene da Bologna ed è diretto a Firenze, potrà percorrere la A1 Panoramica.