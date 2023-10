Chiusure notturne sulla Direttissima

Autostrade comunica che sull’A1 Direttissima, per la prosecuzione del piano di lavori ammodernamento delle gallerie Buttoli e Largnano, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: nelle tre notti di lunedì 30, martedì 31 ottobre e mercoledì 1° novembre, con orario 22-6, sarà chiuso il tratto compreso tra Località Aglio e Firenzuola Mugello, verso Bologna. In alternativa, chi proviene da Firenze ed è diretto a Bologna, potrà utilizzare l’A1 Panoramica; dalle 22 di giovedì 2 alle 6 di venerdì 3 novembre sarà chiuso il tratto compreso tra Località Aglio e l’allacciamento con la A1 Panoramica Località La Quercia, verso Bologna. Infine, dalle 22 di venerdì 3 alle 7 di sabato 4 novembre sarà chiuso il tratto compreso tra Località Aglio e Firenzuola Mugello, verso Bologna. Di conseguenza, la stazione di Firenzuola Mugello sarà chiusa in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa, chi proviene da Firenze ed è diretto a Bologna, potrà utilizzare l’A1 Panoramica. Chi è diretto a Firenzuola dovrà uscire alla stazione di Barberino di Mugello.