Chiusure notturne sulla Direttissima

Autostrade informa che sull’A1 Panoramica, per consentire lavori del piano di interventi obbligatori finalizzati al potenziamento degli impianti della galleria Citerna, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con l’A1 Direttissima Località Baccheraia e Roncobilaccio, verso Bologna, nei seguenti giorni e orari: nelle tre notti di lunedì, martedì e mercoledì con orario 21-6 e dalle 21 di venerdì 3 alle 6 di sabato 4 marzo.

Di conseguenza, sarà chiusa la stazione di Roncobilaccio, in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa, si consiglia per la chiusura del tratto, percorrere l’A1 Direttissima; per la chiusura dell’uscita di Roncobilaccio, da Firenze, percorrere la Direttissima, uscire a Badia e rientrare sulla Panoramica alla stazione di Pian del Voglio, verso Roma, per uscire poi a Roncobilaccio.