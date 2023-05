Chizu Kobayashi, voce da Loiano "Cadono sassi, ma tutti a lavorare"

di Benedetta Cucci

"Siamo fortunati". Chizu Kobayashi, artista giapponese che già nel 2020 si trasferì con la famiglia a Loiano, frazione Anconella, in una casa colonica con tanto di terreno, pensa alla buona sorte che è toccata a lei, al marito e alle tre figlie in una zona dell’Appennino duramente colpita, con anche l’ospedale rimasto isolato nei giorni scorsi. Nella sua abitazione per ora nessun danno, anche l’orto è stato risparmiato dall’acqua. Attorno, però, è un susseguirsi di frane, la strada che diventa un fiume, una cascata nata sotto la montagna e amici che hanno avuto certamente danni e che lei cerca di sostenere con la vicinanza.

Signora Kobayashi ha avuto paura in questi giorni?

"No, ho sempre avuto un atteggiamento positivo verso i fenomeni della natura, poi passavano le ore, pioveva, ma qui andava tutto bene. Mi è sembrato come essere in un mondo parallelo, visto quello che succedeva attorno, sassi che cadevano, terreni allagati. Ad esempio poco più giù rispetto a dove viviamo noi, dove c’è la trattoria dell’Anconella, è crollato un muro di sasso che ha fatto venire giù tutto dalla collina sopra. Anche a Farnè è venuta giù una parete di sassi, ma la frana è rimasta per mezza giornata, perché è stata subito ripristinata la strada".

La gente è molto attiva a Loiano.

"Sì, tutti a lavorare, senza perdere tempo. La storia più tragica di cui ho saputo attraverso una delle tante chat di cui faccio parte, perché siamo tutti in contatto nella comunità, è la zona pineta di Loiano dove per rischio di caduta sassi sono state evacuate le persone e la palestra è stata allestita per accoglierle. Poi, su un altro versante, c’è la storia dei Giardini del Casoncello di Maria Gabriella Buccioli, che hanno avuto tanti danni. Questa però, è una questione di amicizia per me e la mia vicinanza è forte, empatica, viste anche tutte le vicende precedenti che hanno riguardato questo splendido posto".

Ci sono mai stati momenti di paura in casa?

"Devo dire che una volta chiuse le scuole e non dovendoci muovere, abbiamo creato in casa una sorta di mondo dove si stava insieme, si giocava, si leggeva. Forse nel mio atelier che è la parte più bassa della casa è entrata acqua, ma insomma, noi stiamo bene, avevamo tutto, anche il mangiare, perché l’orto ha resistito, con verdure e legumi".

Com’è possibile?

"L’ho costruito io con un metodo sostenibile che l’ha reso molto resistente. Sopra la terra ho messo il compost fatto da me col legno stagionato che non si inzuppa e l’acqua, con un canaletto, scorre benissimo".