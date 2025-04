Choc anafilattico per una mela, dramma all’Eremo di Tizzano

Casalecchio (Bologna), 26 aprile 2025 – Una giornata di festa all’aria aperta per l’anniversario della Liberazione ha rischiato di trasformarsi in tragedia per una venticinquenne, che è stata soccorsa nella tarda mattinata di ieri e trasportata d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna dopo essere stata colpita da choc anafilattico.

L’allarme alla centrale del 118 è giunto attorno a mezzogiorno dall’Eremo di Tizzano, un luogo di fede e devozione caro ai bolognesi e meta di passeggiate anche per la vista meravigliosa di cui si gode sulla pianura verso Modena. La ragazza, secondo quanto riferito ai soccorritori, avrebbe accusato la grave reazione allergica dopo avere mangiato una mela, un frutto comune e in apparenza innocuo che però, nei soggetti allergici, può scatenare sintomi anche letali.

In questi casi è cruciale la rapidità dell’intervento e la centrale del 118 ha fatto partire un’ambulanza e un’automedica. Dopo le prime cure prestate sul posto, la venticinquenne è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore, dove è stata trattenuta in osservazione e le sue condizioni sono rapidamente migliorate.

r. p.