Choc Garisenda. Via San Vitale chiude almeno fino a venerdì. Viabilità stravolta

Francesco

Moroni

Le transenne bianco-rosse sembrano ricordare il perimetro recintato intorno alle opere in un museo. Uno spazio invalicabile, al di là del quale è possibile ammirare l’arte, ma senza avvicinarsi. Perché la sicurezza delle opere, ma in questo caso specialmente di chi le ammira, viene prima di tutto. La chiusura del tratto di strada davanti alla Garisenda, però, proprio come in un museo, non ha fermato la voglia di Torri dei turisti. In una mattinata quasi primaverile, con una brezza leggera e il sole alto nel cielo, tutti sono accorsi a vedere la Garisenda protetta, ‘vestita’ e isolata dal trambusto urbano. Come una scultura dentro una teca, o sopra un piedistallo.

IL SINDACO

Tutti, persino il sindaco Matteo Lepore, che in prima persona ha voluto effettuare un sopralluogo intorno alle 11: ha parlato direttamente con i tecnici del Comune, ha chiesto informazioni, ha voluto capire le ultime novità, prima di proseguire con i propri impegni, ma senza rilasciare dichiarazioni. "Ci stiamo prendendo cura della Garisenda – scrive su Facebook –. Bisogna portare pazienza perché ci sarà qualche disagio, mi scuso fin da ora, ma occorre farlo con amore e dedizione". Tradotto: ci vorrà del tempo. Come Lepore, tanti altri bolognesi (e non) hanno curiosato e hanno domandato alla Polizia locale cose stesse succedendo. E poi hanno ripreso a scattare selfie e fotografie.

LA CHIUSURA

Via San Vitale, tuttavia, continuerà a restare chiusa. L’aveva paventato il Comune: la necessità di avviare ulteriori monitoraggi sulla Garisenda ha spinto alla chiusura del tratto di via San Vitale, tra le vie Zamboni e Rizzoli, con un intervento che durerà il tempo necessario. Di sicuro almeno fino a venerdì, ma non si esclude un ulteriore prolungamento. E resterà chiusa anche l’Asinelli, come già successo ieri. Tutto è stato fatto in tempi lampo: prima il summit e la nascita di una task force ad hoc sulle Torri; poi la decisione – condivisa con il Comitato per l’ordine pubblico – di bloccare il traffico per permettere il monitoraggio; ora il prolungamento dell’intervento, per continuare con gli approfondimenti tecnico-scientifici a cura di una ditta altamente specializzata e in accordo con il comando dei vigili del fuoco.

LA VIABILITÀ

Una decisione lampo, che fisiologicamente finisce per stravolgere il traffico. Cambiano, infatti, le regole della viabilità dentro le mura: in primis, verranno deviati i bus 14, 15, 19, 25, 27 e T1 (tutti i dettagli sulla pagina www.tper.itgarisenda). La chiusura di piazza di Porta Ravegnana come detto verrà prorogata fino al 27 ottobre. Il divieto di transito rimarrà così in vigore su via San Vitale, da via Zamboni a via Rizzoli, ma anche da piazza Aldrovandi a via Benedetto XIV e fino a piazza di Porta Ravegnana, con transito vietato ai veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, eccetto quelli operativi a servizio del cantiere, residenti, mezzi Hera e di soccorso. I veicoli che procedono su San Vitale dovranno svoltare a sinistra all’intersezione con piazza Aldrovandi, mentre si andrà obbligatoriamente a destra all’intersezione tra le vie Castel Tialto e San Vitale. Saranno autorizzati a transitare in via Ugo Bassi e Rizzoli (in direzione Torri), per raggiungere passi carrabili e posti auto, i residenti delle seguenti vie: Strada Maggiore (da piazza di Porta Ravegnana a piazza Aldrovandi); piazza della Mercanzia; via Caprarie; via Calzolerie; via Castiglione (da piazza della Mercanzia a via Farini); via De’ Pepoli; piazza del Francia; via Castel Tialto; via Dal Luzzo; via Santo Stefano (da piazza della Mercanzia a vicolo Alemagna) e vicolo Alemagna. Un bel rompicapo.