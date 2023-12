Choc sulla Trasversale. Auto in panne, scende e viene travolto. Muore a 38 anni

Scende dall’auto in panne, perché rimasta senza benzina, e viene investito e ucciso da un altro veicolo che subito dopo fugge. L’ennesima vittima delle strade della provincia bolognese è il trentottenne Alex Benfenati, nato a Bentivoglio, ma residente a San Giorgio di Piano. Benfenati è morto nella notte tra domenica e lunedì.

Erano le 3.30. Stava percorrendo la Sp3 Trasversale di Pianura, forse per fare rientro a casa. A un certo punto, però, circa al chilometro venti, all’altezza dell’uscita per Granarolo, Benfenati è rimasto a piedi con la macchina, su cui stava viaggiando da solo. Il trentottenne ha accostato a lato della carreggiata e ha deciso di scendere, poi ha cominciato a procedere a piedi lungo la Trasversale, probabilmente con l’intenzione di andare a cercare un benzinaio a cui fare rifornimento. Quella strada, però, di notte è quasi completamente al buio e, stando a una prima ricostruzione dei fatti, Benfenati indossava abiti scuri e non aveva il giubbotto catarifrangente. Quel che è certo è che, poco dopo, dietro di lui è sopraggiunta un’automobile, che lo ha travolto. Dopo di che si è dileguata.

Benfenati, che è morto sul colpo, è stato sbalzato di diversi metri sulla carreggiata dove, poi, è stato trovato cadavere dai soccorsi del 118, allertati da un utente della strada che è passato di lì poco dopo l’incidente. Alla guida dell’auto pirata è risultato poi esserci un sessantatreenne: l’uomo difatti, che era fuggito dopo l’impatto lasciando a terra Benfenati senza vita, una volta arrivato a casa, sopraffatto dai sensi di colpa, ha deciso di chiamare il 112 e raccontare quanto successo.

Sulla scena dell’incidente, avvisati dai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di San Lazzaro, che si sono occupati di eseguire tutti i rilievi del caso. Gli stessi militari hanno poi interrogato il sessantatreenne investitore, che è incensurato. L’uomo, non appena si è consegnato alle autorità, è stato sottoposto a tutti gli accertamenti per verificare se fosse o meno sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti. È indagato per i reati di omicidio stradale e fuga a seguito di omicidio stradale.

Benfenati era appassionato di musica e festival. In tanti, appresa la notizia, hanno scritto un messaggio sui social in memoria dell’amico spirato ad appena 38 anni: "Ciao Alex, ci vediamo in pista dall’altra parte" è uno dei messaggi a lui dedicati. "Ci siamo divertiti tanto, abbiamo passato crescendo delle bellissime serate insieme e quel tuo essere sempre sorridente e positivo ti rendeva davvero davvero una di quelle persone preziose – scrive dal canto suo un’amica –. Con tutto quello che hai superato, con tutte le avventure che hai affrontato, non posso credere che tutto sia finito in un orribile epilogo. Ti auguro di trovare la tua pace ora, gigante buono".

Zoe Pederzini