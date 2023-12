Christmas Village. Spettacoli a Fico

Oggi spettacoli ed eventi dedicati ai più piccini, ma non solo, al Christmas Village di Fico: una giornata perfetta per vivere la magia del Natale in famiglia grazie a un programma davvero ricco.

Oltre alle attrazioni del villaggio (dalle aree tematiche dedicate a Babbo Natale, alle gigantesche decorazioni tridimensionali, la pista del ghiaccio e lo zoo

delle luci e il mondo sottomarino) il programma dell’Immacolata prevede una serie di spettacoli nell’arena che si alterneranno dalle 13,10,

si inizia conil gospel ensemble, alle 19.40,

con il musical.